«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιών»: Το reunion των Χόμπιτ 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία

Το καστ των νεαρών χόμπιτ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών ενώθηκε ξανά, δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του πρώτου μέρους της τριλογίας.

Ο Dominic Monaghan, ο οποίος υποδύθηκε τον Merry στο εξαιρετικά επιτυχημένο franchise ταινιών που βασίζεται στη σειρά βιβλίων του JRR Tolkien, ανάρτησε μια φωτογραφία από ένα reunion δείπνο με τους πρώην συμπρωταγωνιστές του Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Sam) και Billy Boyd (Pippin).

Τώρα είναι 45, 41, 51 και 53 ετών αντίστοιχα.

Κατενθουσιασμένος ο κινηματογραφικός Merry ανάρτησε τη φωτογραφία των χόμπιτ στον λογαριασμό του στο Instagram με όλους να χαμογελούν γύρω απο το τραπέζι.

Η ομάδα είχε ξαναβρεθεί και στο παρελθόν, για το The Late Show, στην εκπομπή της 15ης Δεκεμβρίου, ενόψει της 20ής επετείου της πρώτης ταινίας.

Ο οικοδεσπότης Stephen Colbert είχε παρουσιάσει τότε ένα αφιέρωμα σε hip-hop στιλ με τίτλο «#1 Trilly», όπου πολλά μέλη του καστ συνεργάστηκαν με τον Killer Mike και τον Method Man ραπάροντας στίχους για την τριλογία της ταινίας.

Την ίδια ώρα η επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών θα είναι διαθέσιμη στο Amazon Prime Video τον Σεπτέμβριο. Η σειρά φέρεται να είναι η πιο ακριβή τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών, με τις πρώτες πέντε σεζόν να κοστίζουν τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με το σενάριο «Την δεύτερη εποχή της Μέσης Γης, χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Χόμπιτ και του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, η σειρά ακολουθεί ένα σύνολο χαρακτήρων καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν την επανεμφάνιση του κακού στη Μέση Γη».

Το «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power» θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Τα χόμπιτ βέβαια, φαίνεται πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους και ο Dominic Monaghan έχει δημοσιεύσει αρκετές φωτογραφίες στον λογαριασμό του αναπολώντας την εποχή της τριλογίας.