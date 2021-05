ΝΥΤ: Γιατί δεν πρέπει να παραλείψει κάποιος την δεύτερη δόση του εμβολίου - Απαντήσεις σε τέσσερα βασικά ερωτήματα

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στις ΗΠΑ. Αλλά πόση σημασία έχει αυτό;

Μεγάλη, σύμφωνα μ τους New york Times. Αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας λένε ότι εάν κάποιος λαμβάνει εμβόλιο δύο δόσεων, θα πρέπει να ολοκληρώσει τις δόσεις του προκειμένου να έχει ισχυρότερη προστασία έναντι του Covid-19. Eιδικά με τις νέες μεταλλάξεις.

Από πρακτικής άποψης, η έλλειψη της δεύτερης δόσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα, όπως για παράδειγμα σε χώρους εργασίας, πανεπιστήμια, αεροπορικές εταιρείες κλπ όπου μπορεί να ζητείται απόδειξη πλήρους εμβολιασμού.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η δεύτερη δόση δεν είναι το ίδιο σημαντική με την πρώτη. Πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι, ή σχεδόν το 8% αυτών που έλαβαν το πρώτο εμβόλιο των εμβολίων Pfizer ή της Moderna, στις ΗΠΑ, έχουν παραλείψει τη δεύτερη δόση, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Οι λόγοι ποικίλλουν. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ανησυχούν για παρενέργειες, οι οποίες έχουν αναφερθεί ευρέως, ότι δηλαδή είναι πιο σοβαρές οι παρενέργειες μετά τη δεύτερη δόση. Άλλοι λένε ότι τα ραντεβού για την λήψη της δεύτερης δόσης ακυρώθηκαν και ήταν δύσκολο να προγραμματιστεί εκ νέου. Ωστόσο, νέα έρευνα δείχνει επίσης ότι πολλοί άνθρωποι είναι απλά μπερδεμένοι και πιστεύουν λανθασμένα ότι το πρώτο εμβόλιο αρκεί.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Cornell και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Βοστώνης ερεύνησαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα περισσότερων από 1.000 Αμερικανών τον Φεβρουάριο, και διαπίστωσαν ότι το 20% πίστευαν ότι προστατεύονται αρκετά από μία μόνο δόση εμβολίου, των δύο δόσεων.

Ένα άλλο 36% είπε ότι δεν είναι σίγουροι πόσο προστατευμένοι είναι. Και μεταξύ των ερωτηθέντων που είχαν ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση, το 15% δεν θυμόταν να τους είπαν ότι πρέπει να επιστρέψουν για να κάνουν τη δεύτερη δόση.

Περίπου οι μισοί δεν θυμούνται κανέναν να λέει ότι η προστασία είναι ισχυρότερη μετά τη δεύτερη δόση, σύμφωνα με την έκθεση, που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine.



«Η έρευνά μας αποκάλυψε το γεγονός ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της προστασίας όσον αφορά τον εμβολιασμό», δήλωσε ο John Brownstein, επιδημιολόγος και επικεφαλής αξιωματικός καινοτομίας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Βοστώνης και συν-συγγραφέας της έρευνας.

Αυτή ακριβώς η σύγχυση είναι η αιτία που ορισμένες χώρες καθυστερούν τις δεύτερες δόσεις, ώστε να μπορούν να εμβολιαστούν περισσότερα άτομα, πιο γρήγορα.

Τόσο τα εμβόλια της Pfizer όσο και της Moderna είναι αυτά που είναι γνωστά ως εμβόλια mRNA και απαιτούν δύο λήψεις του εμβολίου, σε ιδανική απόσταση μεταξύ τριών ή τεσσάρων εβδομάδων.

Αλλά σε ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας και του Καναδά, οι δεύτερες δόσεις καθυστέρησαν για τρεις ή τέσσερις μήνες. Ενώ αυτή η στρατηγική λειτούργησε για χώρες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα διανομής ή έλλειψη εμβολίων, ο δρ Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων (CDC), έχει αντισταθεί επανειλημμένα στις εκκλήσεις για υιοθέτηση στρατηγικής μίας δόσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το CDC πρόσφατα ανέφερε ότι μια μελέτη για τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη και τους έκτακτους εργαζόμενους, που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο έκθεσης του κορωνοϊού, διαπίστωσε ότι μία μόνο δόση εμβολίου Pfizer ή Moderna κατά του Covid-19 ήταν 80% αποτελεσματική στην πρόληψη της νόσησης. Μετά τη δεύτερη δόση, τα εμβόλια ήταν περίπου 90% αποτελεσματικά.

Αλλά οι ειδικοί του εμβολίου λένε, ότι αυτοί οι αριθμοί μπορούν να παραπλανήσουν τους ανθρώπους, να σκεφτούν ότι υπάρχει πολύ μικρό όφελος από τη δεύτερη δόση, άρα και να την παραλείψουν.

«Η δεύτερη δόση εμβολίων mRNA προκαλεί ένα επίπεδο αντισωμάτων εξουδετέρωσης του ιού περίπου 10 φορές μεγαλύτερο από την πρώτη δόση», δήλωσε ο δρ Paul Offit, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής εμβολίων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων.

«Επίσης, η δεύτερη δόση προκαλεί κυτταρική ανοσία, η οποία προβλέπει όχι μόνο μεγαλύτερη προστασία, αλλά καλύτερη προστασία έναντι των μεταλλάξεων του ιού».

Δεν είναι επίσης σαφές πόσο διαρκεί η προστασία της πρώτης δόσης χωρίς την συμπληρωματική χορήγηση μιας δεύτερης δόσης, δήλωσε ο δρ Fauci κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου τον Απρίλιο.

Μια πρόσφατη μελέτη 250 ατόμων στο Ισραήλ, που μολύνθηκαν μετά από μερικό εμβολιασμό με το εμβόλιο Pfizer - μεταξύ δύο εβδομάδων μετά την πρώτη δόση και μιας εβδομάδας μετά τη δεύτερη δόση - έδειξε ότι μολύνθηκαν δυσανάλογα από το Β.1.1.7, μία μετάλλαξη, που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Βρετανία.

Η ίδια μελέτη διαπίστωσε ότι σε μια ομάδα 149 ατόμων, που μολύνθηκαν μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου, οκτώ λοιμώξεις με Β.1.351 (η παραλλαγή που αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη Νότια Αφρική) εμφανίστηκαν μεταξύ των επτά ημερών και των 13 μετά τη δεύτερη δόση. Δεν παρατηρήθηκαν λοιμώξεις με την παραλλαγή της Νότιας Αφρικής 14 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση.

Αν και ήταν ένα μικρό δείγμα, το εύρημα υποδηλώνει ότι ο πλήρης εμβολιασμός προσφέρει περισσότερη προστασία έναντι των μεταλλάξεων, δήλωσε ο Adi Stern, ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής στη Σχολή Βιοϊατρικής και Έρευνας Καρκίνου Shmunis, Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Μια άλλη μελέτη που δείχνει τα οφέλη του πλήρους εμβολιασμού εξέτασε μια ομάδα 91.134 ασθενών που είχαν προηγουμένως ελεγχθεί από γιατρούς στο σύστημα του Νοσοκομείου του Χιούστον Methodist και τους παρακολούθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου και Απριλίου.

Οι περισσότεροι δεν εμβολιάστηκαν, αλλά 4,5% ανοσοποιήθηκε μερικώς και 25,4% ανοσοποιήθηκαν πλήρως.

Υπήρχαν 225 θάνατοι από τον Covid-19 στην ομάδα και 219 (97%) ήταν μεταξύ των μη εμβολιασμένων. Αλλά πέντε θάνατοι (2,2%) σημειώθηκαν μεταξύ των μερικώς ανοσοποιημένων.

Μόνο ένα άτομο (0,004%) πέθανε στην πλήρως ανοσοποιημένη ομάδα. Σε αυτή τη μελέτη, ο πλήρης εμβολιασμός ήταν 96% προστατευτικός έναντι νοσηλείας και 98,7% προστατευτικός έναντι του θανάτου από το Covid-19.

Όμως, οι μερικώς εμβολιασμένοι ήταν μόνο 77% προστατευμένοι από νοσηλεία και 64% προστατευμένοι από θανατηφόρο Covid-19.

Στο άρθρο τους οι New York Times απαντούν σε 4 βασικά ερωτήματα για την σπουδαιότητα της δεύτερης δόσης του εμβολίου.

Είναι πολύ αργά για να κάνω τη δεύτερη δόση μου; '

Όχι. Εάν παραλείψει κάποιος την δεύτερη δόση για οποιονδήποτε λόγο, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει ξανά από μια άλλη δοσολογία των δύο δόσεων. Το CDC είπε ότι εάν οι προμήθειες είναι περιορισμένες ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού, οι ασθενείς μπορούν να παρατείνουν το διάστημα μεταξύ των δόσεων έως και έξι εβδομάδες.

Στη Βρετανία, η δεύτερη δόση έχει καθυστερήσει έως και τρεις μήνες. Ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα, οι γιατροί συμβουλεύουν να κάνει κάποιος την δεύτερη δόση, ακόμα κι αν έχει περάσει περισσότερος χρόνος από τον συνιστώμενο από την πρώτη δόση.

Τα άτομα που έχουν βρεθεί θετικά για τον κορωνοϊό χρειάζονται και αυτά δεύτερη δόση;

Ναι. Ακόμα κι αν νοσήσει κάποιος από Covid-19, θα εξακολουθεί να έχει ισχυρότερη ανοσία μετά τον εμβολιασμό. Η ανοσοαπόκριση ενός ατόμου σε μια φυσική λοίμωξη είναι μεταβλητή.

Μερικοί άνθρωποι μπορεί να παράγουν λίγα αντισώματα και μερικές μεταλλάξεις φαίνεται πως καταφέρνουν να αποφεύγουν τα φυσικά αντισώματα πιο εύκολα από τα ισχυρότερα αντισώματα, που δημιουργούνται από την ολοκλήρωση του εμβολίου.

Παρόλο που δεν είναι σαφές πόσο επιπλέον όφελος λαμβάνει ένας ασθενής Covid από δύο δόσεις, έναντι μίας δόσης, χρειάζεστε μια δεύτερη δόση για να αποδείξετε τον πλήρη εμβολιασμό, εάν το χρειαστεί για ταξίδι ή για την εργασία του.

Τα άτομα που μολύνθηκαν από Covid-19 στο παρελθόν συνιστάται να περιμένουν περίπου 90 ημέρες μετά τη μόλυνση πριν εμβολιαστούν εάν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάρρωση πλάσματος ή μονοκλωνικά αντισώματα.

Εάν κάποιος μολυνθεί από Covid-19 μετά την πρώτη δόση, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσει το πρόγραμμα εμβολιασμού του έως ότου αναρρώσει πλήρως και να μην χρειάζεται απομόνωση. Στην προκειμένη περίπτωση, συνίσταται να συμβουλευτεί ο κάθε ασθενής τον γιατρό του.

Τι γίνεται αν δεν κάνω τη δεύτερη δόση επειδή ανησυχώ ότι οι παρενέργειες θα είναι χειρότερες;

Οι παρενέργειες όπως κόπωση, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και πυρετός είναι πιο συχνές μετά τη δεύτερη δόση τόσο των εμβολίων Pfizer όσο και των Moderna. Αλλά ενώ οι παρενέργειες μπορεί να είναι δυσάρεστες, είναι βραχύβιες και ένα σημάδι ότι το σώμα χτίζει μια ισχυρή ανοσοαπόκριση.

Πρέπει να κάνω τη δεύτερη λήψη εάν είχα σοβαρή αντίδραση στην πρώτη δόση;

Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες συνιστάται ιατρικά η δεύτερη δόση. Το CDC συνιστά στους ανθρώπους να παραλείψουν τη δεύτερη δόση τους εάν έχουν σοβαρή αλλεργική αντίδραση μετά την πρώτη τους λήψη.

Η οδηγία είναι η ίδια για μια ηπιότερη αλλεργική αντίδραση, που αναπτύσσεται εντός τεσσάρων ωρών, όπως συριγμός ή πρήξιμο, ακόμη και αν δεν απαιτεί επείγουσα φροντίδα.

Ωστόσο, για τις περισσότερες άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες, ο οργανισμός συνιστά τη λήψη της δεύτερης δόσης, εκτός εάν ο γιατρός συμβουλεύσει το αντίθετο.

Εάν κάποιος θεωρεί ότι είχε μια σοβαρή ή ασυνήθιστη αντίδραση στην πρώτη λήψη του εμβολίου, θα πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του.

Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτεί τον γιατρό του εάν παρουσιάσει ανησυχητική παρενέργεια ή παρενέργειες που δεν φαίνεται να υποχωρούν ή να εξαφανίζονται μετά από μερικές ημέρες.

Με πληροφορίες των New York Times