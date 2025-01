Νέα Υόρκη: Τα «σκαλιά της Κάρι Μπράντσο» του Sex and the City κλείνουν για το κοινό 

Τα «σκαλιά της Κάρι Μπράντσο» του Sex and the City κλείνουν για το κοινό στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας ένα «τέλος εποχής» για ένα από τα δημοφιλή τοπόσημα της πόλης.

Η ιδιοκτήτρια της κατοικίας στο West Village, στην είσοδο της οποίας βρίσκονται τα σκαλιά, έλαβε άδεια να χτίσει μια πύλη στο σπίτι της σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τους θαυμαστές του «Sex and the City» από την παραβίαση της ιδιωτικότητάς της.

Η Επιτροπή Διατήρησης Ορόσημων της Νέας Υόρκης ενέκρινε την Τρίτη την αίτηση της ιδιοκτήτριας σπιτιού στο Μανχάταν για την κατασκευή πύλης στο μπροστινό μέρος της «διάσημης σκάλας».

Φωτογραφία: Instagram

Η σκάλα βρίσκεται στην οδό Perry 66, όπου βρίσκεται ένα κτήριο brownstone στο West Village της Νέας Υόρκης. Χτίστηκε το 1866 αλλά έγινε διάσημο έναν αιώνα αργότερα, όταν έγινε το εξωτερικό σκηνικό για το διαμέρισμα της Κάρι Μπράντσο στη σειρά του HBO «Sex and the City».

Η ιδιοκτήτρια, Barbara Lorber, συγκινήθηκε καθώς εξηγούσε στην επιτροπή την ανάγκη να χτιστεί μια πύλη που θα προστατεύει το κτήριο της και τους ενοίκους του από την αδιάκοπη ροή θαυμαστών που έρχονται να δουν τα σκαλιά και να τραβήξουν φωτογραφίες - μόνο που η διακριτική αλυσίδα με τις πινακίδες που τους αποτρέπουν από το να τα ανέβουν, αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Φωτογραφία: Instagram

«Αυτό το σπίτι δεν πρέπει να είναι κλειστό», είπε, «αλλά αυτό που ήταν όμορφο στα τέλη του 19ου αιώνα χρειάζεται δυστυχώς περισσότερη προστασία στον αιώνα μας, στην εποχή μας», είπε. «Ήλπιζα κυριολεκτικά για δεκαετίες ότι αυτό θα περνούσε, αλλά σε αυτό το σημείο νομίζω ότι ακόμη και κάποιος τόσο πεισματάρης όσο εγώ πρέπει να παραδεχτεί ότι δεν θα εξαφανιστεί στο εγγύς μέλλον».

Το brownstone είναι μέρος της ιστορικής συνοικίας του Greenwich Village, πράγμα που σημαίνει ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στην πρόσοψή του πρέπει να εγκρίνονται από την επιτροπή. Η κ. Lorber, η οποία αγόρασε το κτίριο το 1979, είχε υποβάλει επιστολή στην επιτροπή ζητώντας άδεια για την κατασκευή της πύλης, η οποία θα «τηρούσε το υπάρχον αυθεντικό ιστορικό στυλ».

Την Τρίτη, ο αρχιτέκτονας Isidoro Cruz ακολούθησε την έκκληση της κυρίας Lorber με μια παρουσίαση των σχεδίων του για μια πύλη από χάλυβα και χυτοσίδηρο που η κ. Lorber ελπίζει ότι θα «προσθέσει στην ομορφιά του μπροστινού μέρους, και δεν θα μοιάζει απλώς με φράγμα».

Ενώ τα οκτώ μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα στην ακρόαση ήταν ομόφωνα στην έγκριση του σχεδίου, ορισμένοι είπαν ότι προτιμούσαν να δουν μια πιο μινιμαλιστική προσέγγιση που δεν περιελάμβανε αψίδα. Αποφασίστηκε ότι ο κ. Cruz θα συνεργαστεί μαζί τους για την εξεύρεση λύσης.

Μετά την ομιλία του κ. Cruz, εκπρόσωποι δύο αρχιτεκτονικών ομάδων συντήρησης, της Village Preservation και της Victorian Society of New York, κατέθεσαν υπέρ του σχεδιασμού της πύλης. Το ίδιο έκανε και η A.J. Parker, μια γειτόνισσα της κυρίας Lorber που περιέγραψε όσα εκτυλλίσσονται στα σκαλιά ως «μία από τις πιο εξωφρενικές καταστάσεις επίθεσης σε προσωπική περιουσία όλη μέρα, κάθε μέρα».

Φωτογραφία: Instagram

Το «Sex and the City» προβλήθηκε στο HBO από τον Ιούνιο του 1998 έως τον Φεβρουάριο του 2004, αλλά η πολιτιστική του συνάφεια παρέμεινε χάρη σε δύο επόμενες ταινίες, το spinoff show του 2021 «And Just Like That…» και μια μετάβαση στο Netflix που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024. Η ταυτόχρονη εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα του Instagram, έκανε το εμβληματικό κτήριο και ειδικά τα σκαλιά, ως προορισμό για αμέτρητες φωτογραφίες και βίντεο θαυμαστών.

«Τραβήξτε όλες τις φωτογραφίες που θέλετε να στέκεστε στο δρόμο», είπε η κ. Lorber την Τρίτη. «Μην ανεβαίνετε στον χώρο μας και στα παράθυρά μας».

Τα Brownstones είναι αρχοντικά σπίτια, κατασκευές από τούβλα με μεγάλες σκύβες, ψηλά παράθυρα και μοναδικά περβάζια. Οι καφέ πέτρες από ψαμμίτη «ντύνουν» τα τουλάχιστον δύο ορόφων κτήρια, που συνήθως κυμαίνονται από τρεις έως τέσσερις ορόφους. Ο όρος «brownstone» αναφέρεται στον καφέ ψαμμίτη που χρησιμοποιήθηκε για την επίστρωση των προσόψεων των σπιτιών από τούβλα που χτίστηκαν για οικογένειες της μεσαίας τάξης, στις αρχές του 19ου αιώνα, στη Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά.

