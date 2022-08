Νέα Υόρκη: Πανέμορφα σπιτάκια για πουλιά τοποθετήθηκαν στον βοτανικό κήπο του Μπρούκλιν

Καλλιτέχνες, ντιζάινερ και αρχιτέκτονες, συμπεριλαμβανομένων των SO-IL, Tatiana Bilbao Estudio και Roman and Williams, δημιούργησαν πολυάριθμα σπιτάκια πουλιών στο πλαίσιο της εγκατάστασης «For the Birds» στον βοτανικό κήπο Brooklyn Botanic Garden στη Νέα Υόρκη.

Συνολικά, ζητήθηκε σε 33 διαφορετικά στούντιο από διάφορους τομείς να σχεδιάσουν σπιτάκια πουλιών που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες συνήθειες των πτηνών στο πλαίσιο της μείωσης του πληθυσμού τους λόγω κλιματικής αλλαγής.

«Η κλιματική αλλαγή και η σχετιζόμενη καταστροφή του οικοσυστήματος έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση κατά 30% του πληθυσμού των πτηνών σε όλη τη Βόρεια Αμερική» ανέφερε, επικαλούμενος μελέτη της National Audubon Society, ο Adrian Benepe, διευθύνων σύμβουλος του βοτανικού κήπου.

«Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη τιμή από το να προσκαλέσουμε μια τόσο ταλαντούχα ομάδα να δημιουργήσει αυτά τα σπιτάκια που προκαλούν μια ευφάνταστη και στοχαστική εμπειρία στους επισκέπτες μας και να πυροδοτήσουν συνείδηση για αυτό που όλοι πρέπει -συλλογικά- να κάνουμε για τα πουλιά» υπογράμμισε.

Η έκθεση είναι μέρος μια ευρύτερης σειράς που τιμά τα πουλιά την οποία οργανώνει ο βραβευμένος με Grammy μουσικός καλλιτέχνης Randall Poster, γνωστός από συνεργασίες του με Wes Anderson, Martin Scorsese και Todd Haynes.

Ο Poster προσκάλεσε πάνω από 200 μουσικούς, από τους Elvis Costello, Beck και Jarvis Cocker μέχρι τους Nick Cave, Flaming Lips και Kamasi Washington, και δημιούργησαν το 242 τραγουδιών πρότζεκτ «For the Birds: The Birdsong Project»

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ