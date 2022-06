Μυστήριο με ραδιοφωνικό σταθμό που παίζει μόνο ένα τραγούδι των Rage Against the Machine σε επανάληψη

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ένας σταθμος pop & rock μουσικής στο Βανκούβερ του Καναδά άρχισε να παίζει το τραγούδι Killing in the Name της πασίγνωστης μπάντας Rage Against the Machine.

Aυτό από μόνο του δεν θα αποτελούσε είδηση, αν ο σταθμός δεν συνέχιζε να παίζει το ίδιο κομμάτι ξανά και ξανά... και ξανά. Μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, το κομμάτι είχε ακουστεί ασταμάτητα εκατοντάδες φορές στον Kiss Radio 104,9 FM, χωρίς τίποτε άλλο ενδιάμεσα, και τα τηλέφωνα στο σταθμό δεν στάθηκαν αρκετά για να ξεδιαλύνουν το μυστήριο.

«Δεν μου επιτρέπεται να πω. Είμαι απλά ένας τύπος στον θάλαμο που αφήνει τους Rage να παίζουν ξανά και ξανά. Πώς σας φαίνεται; Σας αρέσει», απάντησε σκωπτικά ένας άνδρας στα τηλέφωνα του σταθμού, δίνοντας το όνομα Apollo - πιθανότατα ψευδώνυμο.

Το σίγουρο πάντως είναι πως «η λούπα» δεν οφείλεται σε τεχνικό λάθος και η αντι-εμπορική επανάληψη του ίδιου κομματιού εκατοντάδες φορές έχει πυροδοτήσει διάφορες θεωρίες στα social media.

Αρκετοί εικάζουν πως η συνειδητή επανάληψη είναι διαμαρτυρία των εργαζομένων για τις απολύσεις που έκανε η μητρική εταιρεία Rogers Sports and Media. Άλλοι εκτιμούν πως είναι απλώς ένα εμπορικό τέχνασμα που σηματοδοτεί τη μετάβαση του σταθμού σε εναλλακτικό ροκ.

Τέλος, κάποιοι εκτιμούν πως πρόκειται για «εκδίκηση» και «ρεσάλτο» δίνοντας έμφαση στους στίχους του τραγουδιού «Άντε γ******, δεν θα κάνω αυτό που μου λες.»

Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, το αλλόκοτο περιστατικό συνέβη μία ημέρα μετά από μία ανάρτηση των παρουσιαστών της πρωινής εκπομπής του σταθμού, με την οποία ανακοίνωσαν στους ακροατές τους πως αμφότεροι απολύθηκαν ξαφνικά.

«Τα πέντε χρόνια μας στο KiSS RADiO έφτασαν στο τέλος τους. Το KiSS αλλάζει και δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι δεν θα είμαστε μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου. Αν και αυτό μας προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, θέλουμε να εκφράσουμε ένα συναίσθημα που ξεχειλίζει: την ευγνωμοσύνη», έγραψαν οι απολυμένοι παρουσιαστές Kevin Lim και Sonia Sidhu.

Την Τετάρτη, όλες οι προσπάθειες των ακροατών που καλούσαν, ζητώντας ευγενικά να ακούσουν και κάτι άλλο πέρα από το Killing in the Name, έπεσαν στο κενό.

Ο άνδρας με το όνομα - ή το ψευδώνυμο - Apollo δήλωσε στον Guardian ότι το τραγούδι ήταν έπαιζε ήδη όταν εκείνος έφτασε στη δουλειά, αλλά δεν μπορούσε να πει πότε ακριβώς ξεκίνησε. «Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να γνωρίζω, μάλλον. Αν γράφεις ένα άρθρο και το αφεντικό μου το διαβάσει, θα μπλέξω άσχημα», είπε. Ο δημοσιογράφος απάντησε: «Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να μπλέξεις έτσι κι αλλιώς». «Σωστό κι αυτό», του απάντησε υπάλληλος.

Με πληροφορίες από Guardian