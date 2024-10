Το μυστικό του στωικισμού: Πώς ο Ryan Holiday έγινε γκουρού της Silicon Valley

Ο Ryan Holiday, πρώην ειδικός στις δημόσιες σχέσεις και νυν συγγραφέας φιλοσοφικών βιβλίων, έχει κατακτήσει την κορυφή των best sellers χάρη στη σύγχρονη προσέγγισή του στη στωική φιλοσοφία.

Οι αναφορές του στον στωικισμό δεν απευθύνονται μόνο σε φιλόσοφους ή διανοούμενους αλλά σε ένα ευρύ κοινό που περιλαμβάνει αθλητές, πολιτικούς και μεγαλοστελέχη της τεχνολογίας. Ο Tim Ferriss, επιτυχημένος επενδυτής-επιχειρηματίας, αποκαλεί τον στωικισμό ως «ιδανικό λειτουργικό σύστημα», ενώ η Elizabeth Holmes, πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Theranos, αναφερόταν συχνά στον Μάρκο Αυρήλιο ως πηγή έμπνευσης, σύμφωνα με εκτενές αφιέρωμα του Guardian.

Ο Holiday φαίνεται να έχει βρει το μυστικό να επαναφέρει αρχές όπως το θάρρος, η εγκράτεια, η δικαιοσύνη και η σοφία, διατηρώντας τες φρέσκες και προσιτές στο κοινό.

Παρά τη διαρκή δημοτικότητα των βιβλίων του, που έχουν πουλήσει περισσότερα από 5 εκατομμύρια αντίτυπα, ο Holiday δέχεται συχνά κριτική ότι ο στωικισμός – φιλοσοφία που αμφισβητεί τη σημασία της υλικής ευημερίας – χρησιμοποιείται από μερικούς από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου. Η επιτυχία του εντούτοις συνεχίζεται, καθώς οι ιδέες του βρίσκουν ανταπόκριση από αθλητικές ομάδες, όπως οι Miami Heat και οι Seattle Seahawks, και από υψηλά ιστάμενους CEO, όπως ο ιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey, και ο Blake Irving, πρώην CEO της GoDaddy.

Το πρώτο του βιβλίο για τον στωικισμό κυκλοφόρησε το 2014

Ο Holiday προσεγγίζει τον στωικισμό με την άνεση ενός συγγραφέα που είναι σε θέση να αυτοσαρκάζεται αλλά και να διατυπώνει σοβαρά ερωτήματα για τον σύγχρονο κόσμο. Όπως σχολιάζει, «όταν οι παλιές αντιλήψεις για το σύμπαν δεν είχαν δώσει τη θέση τους στη χριστιανική κατανόηση, η φιλοσοφία χρησίμευε ως πολιτική θρησκεία». Καθώς οι άνθρωποι σήμερα δείχνουν να απομακρύνονται από τη θρησκεία και τις παραδοσιακές αξίες, ο Holiday υποστηρίζει πως φιλοσοφίες όπως ο στωικισμός προσφέρουν απαντήσεις στο πώς να ζούμε ηθικά και να βρούμε σκοπό.

Οι απόψεις του Holiday για τον στωικισμό έχουν εξελιχθεί από το πρώτο του βιβλίο The Obstacle Is the Way, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014. Τότε, υμνούσε τον χαρακτήρα και το πείσμα ηγετικών προσωπικοτήτων, όπως ο Rockefeller και ο Ulysses S. Grant, ενώ πλέον αναγνωρίζει ότι η φιλοσοφία του στωικισμού είναι περισσότερο μια δέσμευση για ηθικές αξίες και λιγότερο μια σειρά πρακτικών επιτυχημένης διαχείρισης της καθημερινότητας.

Παρά την προσωπική του συντηρητική ιδεολογία, η μελέτη του στωικισμού τον έχει οδηγήσει σε ένα έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον που τον τοποθετεί μακριά από τις παραδοσιακές πολιτικές του απόψεις. Όταν η εκλογή Τραμπ το 2016 έθεσε σε αμφισβήτηση τις προσωπικές του αξίες, απηύθυνε δημόσια επιστολή στον πατέρα του για να τον αποτρέψει από την ψήφο στον τότε πρόεδρο.

Το έργο του Holiday προχωρά πέρα από τον επιφανειακό στωικισμό που συχνά επικαλούνται διάφοροι επιχειρηματικοί κύκλοι. Ο ίδιος τονίζει πως, αν δεν κατανοήσουμε την έμφαση του στωικισμού στη δικαιοσύνη και τη σύνδεση των ανθρώπων, η φιλοσοφία αυτή μπορεί να μετατραπεί σε ένα εργαλείο αυτοπροώθησης χωρίς ουσιαστική ηθική υπόσταση.

Σήμερα, με ένα πλήθος έργων, όπως το Courage Is Calling και το Stillness Is the Key, ο Ryan Holiday συνεχίζει να αναπτύσσει και να ανανεώνει τη στωική φιλοσοφία, θέτοντάς την στο επίκεντρο του διαλόγου για μια ζωή που καθοδηγείται από αρχές, παρά από εξωτερικές επιτυχίες.

Με πληροφορίες από Guardian