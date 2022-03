Τα 6 πράγματα που έχει πάνω στο γραφείο του ο Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς υποδέχθηκε το περιοδικό Vanity Fair και άφησε την ρεπόρτερ Κεζάια Γουίρ να ρίξει μια ματιά στα αντικείμενα που έχει πάνω στο γραφείο του.

Σίγουρα όχι τυχαία, πάνω στο έπιπλο «βρέθηκε» και το καινούργιο βιβλίο που ο ίδιος έγραψε με τίτλο «Πώς να αποφύγουμε μια κλιματική καταστροφή». «Ο πλανήτης αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και θέτουμε μεγαλεπήβολους στόχους για να το αντιμετωπίσουμε», λέει ο δισεκατομμυριούχος. Ανάμεσα στα υπόλοιπα έξι πράγματα, βρίσκονται αντικείμενα που θα περίμενε κανείς και άλλα μάλλον απροσδόκητα.

Από τη φωτογράφιση για το περιοδικό

1. Γυαλιά εικονικής - μικτής πραγματικότητας

Πάνω στο γραφείο του πανίσχυρου άνδρα της τεχνολογίας, βρίσκει κανείς ένα σετ 3D γυαλιών εικονικής πραγματικότητας, και συγκεκριμένα το HoloLens 2. «Ένα από τα κουλ πράγματα στη δουλειά μου είναι ότι μπορώ να παρακολουθώ την τεχνολογία αιχμής. Θα έβαζα ένα ρομπότ για τη φωτογραφία, αλλά δεν κατάφερα να βρω κάποιο καλό που να χωράει στο γραφείο μου. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η μικτή πραγματικότητα είναι μόνο για παιχνίδια ή ψυχαγωγία, αλλά οι χρήσεις υπερβαίνουν κατά πολύ αυτούς τους τομείς. Το HoloLens επικεντρώνεται σε επιχειρηματικές χρήσεις, όπως η χρήση του για την εκπαίδευση ανθρώπων μέσω της προσομοίωσης της χρήσης νέων προϊόντων, για παράδειγμα, ή τη δοκιμή του σχεδιασμού ενός νέου προϊόντος. Αν κοιτάζετε ένα μηχάνημα σε ένα εργοστάσιο, μπορεί να σας αποκαλύψει διάφορα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του».

2. Στοίβα από πολύ γνωστά και λιγότερο γνωστά αλλά «σημαντικά» βιβλία

«Διαβάζω περισσότερο βιβλία που δεν ανήκουν στην κατηγορία της μυθοπλασίας. Πάντα ψάχνω βιβλία που μπορούν να με εκπαιδεύσουν σε κάποιον τομέα που πρέπει να μάθω περισσότερα. Διαβάσω ένα μυθιστόρημα κυρίως όταν μου το έχει συστήσει η Μελίντα, ένα από τα παιδιά μας ή κάποιος φίλος.

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, υποψιάζομαι, διάβασα για πρώτη φορά τον «Φύλακα στη Σίκαλη» (The Catcher in the Rye) όταν ήμουν στο σχολείο. Εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα μου βιβλία, και έχω πολλά αναμνηστικά του J.D. Salinger στο σπίτι. Το χαρτόδετο βιβλίο είναι του 1963. Με τη Μελίντα μας συνέδεσε η αγάαπη μας για τον Γκάτσμπι όταν πρωτοβγαίναμε. Ο στίχος "His dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it" (σ.σ Το όνειρό του πρέπει να φαινόταν τόσο κοντινό, που δύσκολα θα μπορούσε να μην το συλλάβει) βρίσκεται στον τοίχο της βιβλιοθήκης μας στο σπίτι.»



Ανάμεσα στα βιβλία που έπιασε ο φακός, και η βιογραφία του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. «Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ. Έφτασε κοντά στο να κατανοήσει όλα όσα ήταν γνωστά στον πλανήτη εκείνη την εποχή - εν μέρει επειδή η επιστημονική γνώση ήταν σχετικά περιορισμένη τότε, εν μέρει επειδή είχε υψηλό δείκητη νοημοσύνης, αλλά κυρίως επειδή ήταν τόσο περίεργος για τα πάντα. Έχω διαβάσει πολλά για τον Λεονάρντο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά μέχρι τη βιογραφία του Walter Isaacson, δεν είχα βρει ποτέ ένα βιβλίο που να κάνει καλή δουλειά καλύπτοντας όλες τις διαφορετικές πτυχές της ζωής και του έργου του».

Στο γραφείο του, και το βιβλίο ενός άλλου Γκέιτς: «Ο πατέρας μου είχε μια καταπληκτική ζωή και ήταν ο πιο σοφός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ. Αποτύπωσε πολλή από τη σοφία και την ταπεινότητά του στο βιβλίο του, Showing Up for Life», λέει ο Μπιλ Γκέιτς.

3. Το προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας

«Ήταν τεράστια τιμή για τη Μελίντα και για μένα να λάβουμε αυτό το βραβείο μαζί με τόσους άλλους καταξιωμένους ανθρώπους. Για εμάς αυτό που πραγματικά αναγνωρίστηκε ήταν το έργο όλων των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των εκπαιδευτικών, τους οποίους έχουμε την τύχη να μπορούμε να υποστηρίζουμε. Αξίζουν την αναγνώριση, αλλά περισσότερο από αυτό, αξίζουν τους πόρους που θα τους επιτρέψουν να κάνουν την καλύτερη δυνατή δουλειά τους.

4. Περιοδικά για το μπριτζ

«Μου αρέσει η στρατηγική που ακολουθείται» λέει ο δισεκατομμυριούχος για τα παιχνίδι που παίζεται με τα 52 φύλλα της τράπουλας. «Απαιτεί πολλά μαθηματικά, τα οποία μου αρέσουν, αλλά το καλύτερο μέρος είναι η συνεργασία. Πρέπει να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις με τον συνεργάτη σου» -για τον Gates, αυτός είναι συχνά ο Γουόρεν Μπάφετ - «χρησιμοποιώντας μόνο τις προσφορές σου. Είναι συναρπαστικό».



5. Καρέκλα γραφείου και παγκόσμιο ρολόι

«Η καρέκλα ήταν δώρο από τη Μελίντα. Μου την έδωσε για να σταματήσω να χρησιμοποιώ αυτή τη θλιβερή, χτυπημένη καρέκλα που είχα. Το ρολόι ήταν δώρο από ένα από τα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν έχω κάποια αισθητική σχεδιασμού. Μου αρέσει αυτή η καρέκλα και αυτό το ρολόι και είναι ξεχωριστά λόγω των ανθρώπων που μου τα χάρισαν».

6. Μπέργκερ από το αγαπημένο εστιατόριο του πατέρα του

«Ένα μπέργκερ με πατάτες τηγανητές παραμένει ακόμα το αγαπημένο μου γεύμα, αν και έχω μειώσει τις ποσότητες επειδή το βοδινό κρέας είναι υπεύθυνο για πολλά αέρια του θερμοκηπίου. Ο πατέρας μου, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο, μας βοήθησε να ξεκινήσουμε τη φιλανθρωπική δραστηριότητά μας πριν από χρόνια και συνήθιζε να γευματίζει στο τοπικό Burgermaster, διαβάζοντας επιστολές ανθρώπων που ζητούσαν δωρεές. Άνθρωποι άρχισαν στ' αλήθεια να του στέλνουν τα γράμματα εκεί».