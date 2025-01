Μπαλντόνι στην αντεπίθεση: Ζητά 400 εκατ. δολάρια από Λάιβλι και Ρέινολντς για δυσφήμιση και εκφοβισμό

Στην αντεπίθεση περνά ο Τζάστιν Μπαλντόνι, που μηνύει τώρα τη Μπλέικ Λάιβλι, τον Ράιαν Ρέινολντς, τη δημοσιογράφο Λέσλι Σλόαν και την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Vision PR, Inc. της Σλόαν για συκοφαντική δυσφήμιση και εκφοβισμό, ζητώντας 400 εκατ. δολάρια.

Οι δικηγόροι του 40χρονου ηθοποιού-σκηνοθέτη κατέθεσαν τη μήνυση στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου για λογαριασμό του Τζάστιν Μπαλντόνι, του παραγωγού Τζέιμι Χιθ, της δημοσιογράφου Τζένιφερ Άμπελ και της δημοσιογράφου ειδικής επί της διαχείρισης κρίσεων Μελίσσα Νέιθαν, όπου ισχυρίζονται ότι η 37χρονη Λάιβλι είχε σκοπό να αποκτήσει τον έλεγχο της επιτυχημένης ταινίας «It Ends With Us», που συμπρωταγωνίστησαν.

Η μήνυση κατατέθηκε για συκοφαντική δυσφήμιση, ψευδή ελαφριά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, παραβίαση σιωπηρής συμφωνίας καλής πίστης και δίκαιης συναλλαγής, εκ προθέσεως παρέμβαση σε συμβατικές σχέσεις, εκ προθέσεως παρέμβαση σε μελλοντικό οικονομικό πλεονέκτημα και εξ αμελείας παρέμβαση σε μελλοντικό οικονομικό πλεονέκτημα.

Οι εκπρόσωποι των Λάιβλι, Ρέινολντς και Σλόαν δεν έχουν σχολιάσει προς το παρόν την εξέλιξη αυτή.

Σε δήλωσή του, ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, λέει: «Αυτή η μήνυση είναι μια νομική αγωγή που βασίζεται σε έναν συντριπτικό αριθμό απαραβίαστων αποδεικτικών στοιχείων που περιγράφουν λεπτομερώς τη διττή προσπάθεια της Μπλέικ Λάιβλι και της ομάδας της να καταστρέψουν τον Τζάστιν Μπαλντόνι, την ομάδα του και τις αντίστοιχες εταιρείες τους, διαδίδοντας χονδροειδώς επεξεργασμένες, αβάσιμες, νέες και παλαιότερες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης. Είναι σαφής η δική μας προθυμία να παράσχει όλα τα πλήρη μηνύματα κειμένου, email, βίντεο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που κοινοποιήθηκαν μεταξύ των μερών σε πραγματικό χρόνο, διότι αυτή είναι μια μάχη που δεν θα κερδίσει και για την οποία θα μετανιώσει. Η Μπλέικ Λάιβλι είτε παραπλανήθηκε σοβαρά από την ομάδα της εσκεμμένα είτε εν γνώσει της παρερμήνευσε την αλήθεια».

«Ας μην ξεχνάμε, ότι η κυρία Λάιβλι και η ομάδα της προσπάθησαν να καταστρέψουν τη φήμη και την περιουσία (σσ του Μπαλντόνι) για ειδεχθείς εγωιστικούς λόγους μέσω της δικής τους επικίνδυνης χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης πριν καν προβούν σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια. Γνωρίζουμε την αλήθεια, και τώρα τη γνωρίζει και το κοινό», συνεχίζει η δήλωση. «Ο Τζάστιν και η ομάδα του δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, τα έγγραφα δεν λένε ψέματα».

Ο ίδιος δικηγόρος ανέφερε προηγουμένως ότι σκόπευαν να κάνουν μήνυση κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στις 2 Ιανουαρίου στο NBC News, λέγοντας τότε: «Θέλουμε η αλήθεια να είναι εκεί έξω. Θέλουμε τα έγγραφα να είναι εκεί έξω. Θέλουμε οι άνθρωποι να κάνουν τον προσδιορισμό τους βάσει αποδείξεων».

Οι ισχυρισμοί της Μπλέικ Λάιβλι στην καταγγελία της στις 20 Δεκεμβρίου ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του It Ends With Us και κατά τη διάρκεια της προώθησης της ταινίας, της προκάλεσε «θλίψη, φόβο, τραύμα και ακραίο άγχος».

Η νέα μήνυση του Μπαλντόνι έρχεται αφότου μήνυσε τους New York Times στις 31 Δεκεμβρίου για συκοφαντική δυσφήμιση ως απάντηση στο άρθρο τους «‘Μπορούμε να θάψουμε οποιονδήποτε’: Μέσα σε μια μηχανή καταστροφής του Χόλιγουντ». Η μήνυση ισχυρίζεται ότι η εφημερίδα χρησιμοποίησε «"επιλεγμένες" και τροποποιημένες επικοινωνίες που αφαιρέθηκαν από το απαραίτητο πλαίσιο και σκόπιμα συνδυάστηκαν για να παραπλανήσουν» στο άρθρο της σχετικά με την καταγγελία της Λάιβλι.

Οι New York Times υπερασπίστηκαν το άρθρο τους ως «σχολαστικό και υπεύθυνο». Η Μπλέικ Λάιβλι είπε σε αυτήν την ιστορία: «Ελπίζω ότι η νομική μου δράση θα βοηθήσει να τραβήξουμε την αυλαία αυτών των απαίσιων τακτικών αντιποίνων για να βλάψουμε άτομα που μιλούν για ανάρμοστη συμπεριφορά και να βοηθήσουν στην προστασία άλλων που μπορεί να στοχοποιηθούν».



Με πληροφορίες από People.com