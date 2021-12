Το μουσείο τέχνης όπου οι επιμελητές φορούν αλεξίσφαιρα και οι επισκέπτες χρειάζονται άδεια εισόδου

Η τέχνη έχει συχνά τη δύναμη να γίνεται επικίνδυνη, ωστόσο το νέο αυτό μουσείο τέχνης πάει την επικινδυνότητα σε άλλο επίπεδο.

Και αυτό λόγω της περιοχής όπου βρίσκεται.

Το μουσείο Unimaru χτίστηκε στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας, μια ουδέτερη ζώνη στον 38ο παράλληλο που χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα και άνοιξε τις πύλες του τον Σεπτέμβριο του 2021.

Στην παρθενική του έκθεση με τίτλο "2021 DMZ Art and Peace Platform" παρουσιάζονται 34 έργα τέχνης από 32 καλλιτέχνες.

Προτού γίνει μουσείο, το Unimaru στέγαζε την υπηρεσία εκτελωνισμού, όπου οι επισκέπτες περνούσαν από διαδικασίες ελέγχου προτού τους επιτραπεί να επισκεφτούν την ουδέτερη αυτή ζώνη, από το 2003 έως το 2007.

To έργο Elephant Cart του Nam June PAIK

Το κτήριο παρέμενε έρημο μέχρι τις αρχές του 2021, όταν η αρχιτεκτονική εταιρεία MPART -που σχεδίασε επίσης και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Σεούλ- το οραματίστηκε αλλιώς.

Η στέγη του άνοιξε, έτσι ώστε οι επισκέπτες να έχουν μεγαλύτερη θέα και τοποθετήθηκε μια ατσάλινη πρόσοψη «που αντιπροσωπεύει το οριακό του χρόνου και του χώρου στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη» σύμφωνα με την ανακοίνωση του μουσείου.

Λόγω τόσο της ασφάλειας όσο και της πανδημίας κορωνοϊού, ο αριθμός επισκεπτών είναι περιορισμένος.

Συνολικά, μόλις πέντε γκρουπ επισκεπτών, όχι άνω των τριάντα ατόμων έκαστο, επιτρέπονται ημερησίως στο μουσείο.

To έργο Natura από Min Jeong GEUM

H σειρά σκίτσων What Is DMZ Soil Made Of? thw Marjetica Potrč