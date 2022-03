Met Gala 2022: Οι λαμπεροί παρουσιαστές και το θέμα της φετινής βραδιάς

Επιστρέφει στις 2 Μαΐου το λαμπερό event του Met Gala, μία εκδήλωση γεμάτη δημιουργία, μόδα, αίγλη και φυσικά πολλά φλας.

Μάλιστα, της ανακοίνωσης της ημερομηνίας ακολούθησε και από η αποκάλυψη των λαμπερών παρουσιαστών αλλά και του θέματος της φετινής βραδιάς.

Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King και Lin-Manuel Miranda.

Το θέμα της διοργάνωσης θα εστιάσει και πάλι στην αμερικάνικη μόδα, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η fashion editor, Vanessa Friedman, με μία ανάρτησή της στο Twitter.

Το φετινό θέμα του Met Gala 2022 είναι το “Gilded Glamour” και αποτελεί το δεύτερο μέρος της έκθεσης “In America: An Anthology of Fashion”. Το πρώτο μέρος της έκθεσης, άνοιξε τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο, όπου πραγματοποιήθηκε εκτάκτως, το Met Gala του 2021, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τη λίστα των καλεσμένων θα συμπληρώνουν και φέτος τα διασημότερα ονόματα στο χώρο της μόδας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο επικεφαλής του Instagram Άνταμ Μοσερί, ο διεθνούς φήμης σχεδιαστής Τομ Φορντ και η διευθύντρια της Vogue, Αν Γουίντουρ.