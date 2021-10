Μέσα στην έπαυλη της Adele -Με λονδρέζικο στιλ διακόσμησης, κυριαρχεί το λευκό και το γκρι στην κουζίνα

Η Vogue, αφού κυκλοφόρησε δύο εξώφυλλα με την Adele, τρύπωσε στο σπίτι της, με την τραγουδίστρια να καλείται να απαντήσει στις φημισμένες 73 ερωτήσεις. Μόνο που αυτή τη φορά, οι ερωτήσεις ήταν 95, το οποίο σύμφωνα με φανς της καλλιτέχνιδος είναι συμβολικό, καθώς αποτελεί το άθροισμα των τίτλων των άλμπουμ της.

Η κάμερα της Vogue και ο Joe Sabia συνάντησαν την Adele έξω από το σπίτι της, όπου έβγαζε από το πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου της μια τσάντα με λαχανικά. «Τυπική Βρετανίδα, που φοράει αθλητική φόρμα με 32 βαθμούς», εξηγεί η Adele, καθώς ξεφορτώνει το αυτοκίνητό της και σκέφτεται πώς ο COVID-19 την έφερε σε επαφή με το σπίτι της. Τούτου λεχθέντος, η Βρετανίδα σταρ φαίνεται έτοιμη να ξεκινήσει περιοδεία: «Συνεχίστε να φοράτε τις μάσκες σας και μην διαδώσετε αυτό την Δέλτα, και ποιος ξέρει;», λέει.

Μπορεί να μην είναι στο Λονδίνο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεχάσει την Τότεναμ και εκεί που στέκεται στις σκάλες αρχίζει να τραγουδά ένα σύνθημα της ποδοσφαιρικής ομάδας. «Το σαρκαστικό μου χιούμορ στην πραγματικότητα δεν ταξιδεύει», σχολιάζει η Adele για την προσαρμογή στην κουλτούρα των ΗΠΑ, ενώ βάζει τα λαχανικά σε ένα μπολ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερωτήσεων-απαντήσεων, η Adele και Joe στροβιλίζονται μέσα στο σπίτι, με τους θεατές να έχουν τη δυνατότητα να δουν πώς είναι η έπαυλη της τραγουδίστριας στο Λος Άντζελες, όπου όπως είπε χαρακτηριστικά θέλησε να φέρει την Αγγλία στο σπίτι της. Τι άλλο είπε η Adele στη συνέντευξη; Όπως αποκάλυψε, μισεί τα slides και προτιμά τα τακούνια. Ερωτηθείσα για το ποιος θέλει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, η Βρετανίδα επιλέγει τον Jonathan Majors. Ανάμεσα στους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι, διαλέγει τον σύζυγο της Μέγκαν Μαρκλ!

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η Vogue, σε περίπτωση που χρειάζεστε μια σύσταση για το νέο άλμπουμ της Adele, απλά να ξέρετε ότι το να τραγουδά μερικά από τα τραγούδια την κάνει ακόμα να κλαίει, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπόλοιποι πρέπει να προχωρήσουμε και να επενδύσουμε σε αδιάβροχη μάσκαρα!

Για την ιστορία, μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το «Easy On Me» κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην κατάταξη στη Βρετανία των single με 217.300 πωλήσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό από την κυκλοφορία του «Shape of You» του Εντ Σίραν το 2017 (226.800 πωλήσεις), ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο οργανισμός αρμόδιος για τις κατατάξεις. Είναι το τρίτο τραγούδι της Adele που κατακτά αυτήν τη θέση, σύμφωνα με το Official Charts Company. Με περισσότερες από 24 εκατομμύρια ακροάσεις μονάχα στη Βρετανία, το τραγούδι έσπασε, επίσης, το ρεκόρ του single με τη μεγαλύτερη ακρόαση στο διαδίκτυο στη χώρα την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ένα ρεκόρ που κατείχε από το 2019 το «7 rings» της Αριάνα Γκράντε (16,9 εκατομμύρια ακροάσεις).