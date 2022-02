Mad Max: Η Σαρλίζ Θερόν αισθάνθηκε ότι απειλείται τόσο πολύ από τον Τομ Χάρντι που ζήτησε προστασία στα γυρίσματα

Περαιτέρω λεπτομέρειες για την κακή σχέση μεταξύ της Σαρλίζ Θερόν και του Τομ Χάρντι φιλοξενεί ένα νέο βιβλίο σχετικά με τα όσα εκτυλίχθηκαν στα γυρίσματα της ταινίας του Τζορτζ Μίλερ το 2015, Mad Max: Fury Road.

Οι συμπρωταγωνιστές ήταν γνωστό ότι είχαν μια κακή σχέση κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων γυρισμάτων στην έρημο της Ναμίμπια, αλλά το νέο βιβλίο του Kyle Buchanan, Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Θερόν ένιωθε ότι απειλούνταν αρκετά από τον «επιθετικό» Χάρντι σε σημείο, που ζήτησε να έχει προστασία στο σετ.

Ο Χάρντι πρωταγωνίστησε ως ο ομώνυμος χαρακτήρας στην ταινία, τον οποίο υποδύθηκε ο Μελ Γκίμπσον στην αρχική τριλογία. Η Θερόν ήταν η νεοφερμένη Imperator Furiosa, υπολοχαγός του κακού Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne) που στρέφεται εναντίον του αρχηγού της για να συνεργαστεί με τον Max.



Μιλώντας στον Buchanan, η βραβευμένη με Όσκαρ Σαρλίζ Θερόν, αλλά και άλλα μέλη του καστ ισχυρίζονται ότι ο Χάρντι είχε απόλυτα αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της επίμονης καθυστέρησης του στα γυρίσματα που ανάγκαζε τους συναδέλφους του να τον περιμένουν επί ώρες.

Σε μια περίπτωση μάλιστα, ο Χάρντι επρόκειτο να βρίσκεται στο πλατό στις 8 π.μ., μαζί με το υπόλοιπο καστ και το συνεργείο που χρειαζόταν εκείνη την ημέρα. Μεταξύ αυτών και η Θερόν.

Παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί είχαν υποβάλλει «ειδικό αίτημα» για τον Χάρντι, προκειμένου να είναι ακριβής, εκείνος καθυστέρησε πάνω από τρεις ώρες. Η Θερόν από την άλλη παρέμεινε στη θέση της, έτοιμη για τα γυρίσματα.

«Ήταν έτοιμη να θίξει το θέμα», θυμάται ο κάμεραμαν Mark Goellnicht. «Δεν πήγε στην τουαλέτα, δεν έκανε τίποτα».

Όταν τελικά έφτασε ο Χάρντι, η Θερόν τον ρώτησε «Μα, πόσο ασεβής είσαι;». Είπε μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι οι παραγωγοί θα πρέπει «να επιβάλλουν πρόστιμο εκατό χιλιάδες δολάρια στο γα@@@νο μου@@ί για κάθε λεπτό που καθυστερεί το συνεργείο».

Εκείνος τότε γύρισε απότομα προς το μέρος της και της απάντησε: «Τι μου είπες;». Ο Goellnicht θυμάται ότι ο Χάρντι φαινόταν «αρκετά επιθετικός» και ότι η Θερόν «αισθάνθηκε πραγματικά ότι απειλείται».

«Αυτό ήταν το σημείο καμπής, γιατί τότε εκείνη είπε: «Θέλω κάποιον για προστασία»».

«Έφτασε σε ένα σημείο που η κατάσταση ήταν κάπως εκτός ελέγχου, και υπήρχε η αίσθηση ότι αν έστελναν μία γυναίκα παραγωγό, ίσως να μπορούσε να ισορροπήσει τα πράγματα, γιατί δεν ένιωθα ασφαλής» είπε η Θερόν.

«Δεν θέλω να δικαιολογώ την κακή συμπεριφορά, αλλά ήταν ένα δύσκολο γύρισμα. Τώρα, έχω μια πολύ ξεκάθαρη προοπτική για το τι συνέβη. Δεν νομίζω ότι είχα δείξει αυτή τη σαφήνεια όταν κάναμε την ταινία. Ήμουν σε λειτουργία επιβίωσης. Ήμουν πραγματικά φοβισμένη» συνέχισε.

Ωστόσο, η παραγωγός που ανατέθηκε στη Θερόν, η Denise Di Novi, αποκλείστηκε από το σετ από τον βασικό παραγωγό Doug Mitchell, πράγμα που σημαίνει ότι η Θερόν αισθανόταν ακόμα πιο μόνη στο πλατό.

«Καταλαβαίνω τις ανάγκες ενός σκηνοθέτη που θέλει να προστατεύσει το σετ του, αλλά όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο, πρέπει να μπορεί να το σκεφτεί τη μεγάλη εικόνα», συνέχισε η Θερόν.

«Εκεί θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα, αν ο Τζορτζ (Μίλερ) δεν πίστευε ότι κανείς δεν επρόκειτο να έρθει και να γ@@ήσει το όραμά του, αλλά απλώς θα ερχόταν και θα βοηθούσε στη διαμεσολάβηση των καταστάσεων».

«Ήταν λίγο σαν να περπατάς πάνω σε λεπτό πάγο» θυμάται η Θερόν.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι ένιωθε «απογοήτευση για τη διαδικασία» και πρόσθεσε πως «Αναπολώντας, αν έπρεπε να το ξανακάνω, πιθανότατα θα ήμουν πιο προσεκτικός».

Πολλοί στο βιβλίο του Buchanan συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η τριβή μεταξύ Θερόν και Χάρντι μπορεί να συνέβαλε στην ένταση στην οθόνη, αλλά ήταν σε μεγάλο βαθμό προϊόν ξεροκεφαλιάς του Χάρντι.

Ο βοηθός εικονολήπτη Ricky Schamburg τον χαρακτήρισε «πολύ προκλητικό» ενώ είχε αντίθετη άποψη για την Θερόν. Επιπλέον, η βασική βοηθός δεύτερου σκηνοθέτη Samantha McGrady χαρακτήρισε την Σαρλίζ Θερόν «το πιο εύκολο άτομο».

«Ήταν ξεκάθαρο ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μισούσαν ο ένας τον άλλον», είπε ο J Houston Yang. «Δεν ήθελαν να αγγίξουν ο ένας τον άλλον, δεν ήθελαν να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον, δεν θα έρχονταν αντιμέτωποι αν η κάμερα δεν τραβούσε».

Ο συμπρωταγωνιστής τους, Νίκολας Χουλτ παρομοίασε την ατμόσφαιρα στα γυρίσματα με «τις καλοκαιρινές διακοπές όπου οι ενήλικες μπροστά στο αυτοκίνητο μαλώνουν». Μια σύγκριση με την οποία συμφώνησε η Θερόν.

«Ήταν φρικτό! Δεν έπρεπε να το είχαμε κάνει αυτό. Έπρεπε να είμαστε καλύτεροι» είπε εκείνη.

Ο Χάρντι απάντησε λέγοντας ότι «ήταν πέραν των δυνάμεών του, με πολλούς τρόπους».

«Η πίεση και στους δύο μας ήταν συντριπτική κατά καιρούς. Αυτό που χρειαζόταν εκείνη ήταν έναν καλύτερο, ίσως πιο έμπειρο συνεργάτη από πλευράς μου. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να παραποιηθεί. Θα ήθελα να σκέφτομαι ότι τώρα που είμαι μεγαλύτερος και πιο άσχημος, θα μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτήν την περίσταση».

Οι σχέσεις μεταξύ Θερόν και Χάρντι βελτιώθηκαν ελαφρά καθώς προχωρούσε το γύρισμα και η πλοκή ήθελε το ζευγάρι να έρθει πιο κοντά, αλλαγή που πιστώνεται στον Χάρντι καθώς όπως λέει ο Goellnicht είναι «ένας μεθοδικός ηθοποιός».

Η ταινία του Μίλερ κέρδισε έξι βραβεία Όσκαρ.

Με πληροφορίες του Guardian