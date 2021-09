Το Λονδίνο τιμά την πριγκίπισσα Νταϊάνα με τη διάσημη μπλε πλακέτα στο σπίτι που ζούσε πριν παντρευτεί τον Κάρολο

Το Λονδίνο τίμησε τελικά την αείμνηστη πριγκίπισσα Νταϊάνα τοποθετώντας μια μπλε πλακέτα στο κτίριο όπου ζούσε για δύο χρόνια, πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Κάρολο.

Για τη Νταϊάνα, το 60 Coleherne Court, ένα διαμέρισμα κοντά στον King's Road του Λονδίνου, ήταν η αρχή μιας νέας περιπέτειας.

Εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου στα 18α γενέθλιά της και συγκατοίκησε στο διαμέρισμά της με διάφορους φίλους της από το 1979 έως το 1981. Εκεί ξεκίνησε για πρώτη φορά να φλερτάρει και με τον Κάρολο.

Μια από τις συγκάτοικους της τότε, η Βιρτζίνια Κλαρκ, βοήθησε σήμερα στα αποκαλυπτήρια της ειδική πλακέτας προς τιμήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

«Ήταν ευτυχισμένες μέρες για όλους μας και το διαμέρισμα ήταν πάντα γεμάτο γέλιο», είπε. «Η Νταϊάνα έγινε μία γυναίκα που σήμαινε τόσα πολλά για τόσους ανθρώπους. Είναι υπέροχο που η κληρονομιά της θα παραμείνει με αυτόν τον τρόπο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το μπεστ-σέλερ βιβλίο του Άντριου Μόρτον το 1992 «Diana, In Her Own Words», η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε περιγράψει τα χρόνια της στο διαμέρισμα ως «την πιο ευτυχισμένη περίοδο» της ζωής της.

Η Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι το 1997, είναι το μοναδικό τέτοιου υψηλού προφίλ -πρώην μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας- που χαίρει αυτής της τιμής.

Προτάθηκε από τη Συνέλευση του Λονδίνου το 2019 αφού το σώμα διοργάνωσε μια καμπάνια ζητώντας από τους Λονδρέζους να προτείνουν γυναίκες που αξίζουν μια μπλε πλακέτα.

«Η Νταϊάνα είχε, και εξακολουθεί να έχει, μια πολύ ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των Λονδρέζων και είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε την μπλε πλακέτα της να τοποθετείται επίσημα ως μνημείο του έργου της για τους άλλους», δήλωσε ο Άντριου Μποφ, πρόεδρος της Συνέλευσης του Λονδίνου.

Η τιμή αυτή γίνεται φέτος, όπου η Νταϊάνα θα συμπλήρωσε τα 60 της χρόνια.

«Η Νταϊάνα ήταν μία από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο και χρησιμοποίησε τη φήμη και την επιρροή της για να ευαισθητοποιήσει σε θέματα όπως η έλλειψη στέγης», δήλωσε η Άννα Έιβις, επιμελήτρια διευθύντριας του English Heritage.

«Ταιριάζει απόλυτα το γεγονός ότι η μπλε πλακέτα μας, θα την τιμά σε αυτό το μέρος όπου ξεκίνησε για πρώτη φορά η ζωή της να γίνεται γνωστή στο κοινό», πρόσθεσε.

Το διάσημο πρόγραμμα της μπλε πλακέτας του Λονδίνου ξεκίνησε πριν από περισσότερα από 150 χρόνια.

Οι πλακέτες τιμούν τους ανθρώπους που πέτυχαν κάτι αξιόλογο στη ζωή τους και που έκαναν το Λονδίνο σπίτι τους κάποια στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες από 900 επίσημες πλακέτες στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες του AP