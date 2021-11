Λογαριασμός στο Instagram υπόσχεται να φυτέψει ένα δέντρο για κάθε εικόνα κατοικίδιου. Ποια είναι η αλήθεια;

Η υπόσχεση ήταν ξεκάθαρη: «Θα φυτέψουμε 1 δέντρο για κάθε φωτογραφία κατοικίδιου».

Μέσα σε λίγα λεπτά, η προτροπή από έναν λογαριασμό που ονομάζεται «Plant A Tree Co.» απογειώθηκε στο Instagram. Έγινε παγκόσμιο trend, με εκατομμύρια ανθρώπους να σπεύδουν να ανεβάσουν φωτογραφίες με γάτες και σκύλους και πολλούς να πιστεύουν πιθανώς ότι βοηθούν έτσι το περιβάλλον.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, υπήρχαν περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια αναρτήσεις ανθρώπων που μοιράζονταν φωτογραφίες των κατοικίδιων τους, χρησιμοποιώντας το διαδραστικό αυτοκόλλητο «Add Yours» του Instagram, το οποίο ξεκίνησε παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα.

Όταν οι χρήστες προσθέτουν ένα αυτοκόλλητο -ή μια ετικέτα- στις ιστορίες τους στο Instagram, όποιος βλέπει τις αναρτήσεις και πατά το μήνυμα μπορεί να συνεισφέρει στην αλυσίδα, επιτρέποντας στους followers του να βλέπουν τα ποστ και να κάνουν το ίδιο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το trend έγινε γρήγορα όνειρο κάθε φιλόζωου -ένα thread με σκύλους σε πισίνες, να φορούν αποκριάτικες στολές, να κρύβονται κάτω από κουβέρτες και να χουχουλιάζουν στα αγαπημένα τους σημεία. Εικόνες σκύλων με αδιάβροχα και κουταβιών σε αμμώδεις παραλίες, γατάκια, χάμστερ ακόμη κι ένας γάιδαρος.

Θα φυτευτούν, όμως, 4 εκατομμύρια δέντρα; Σχεδόν σίγουρα όχι. Θα φυτευτούν γενικά δέντρα; Ασαφές.

Ο λογαριασμός πίσω από την ιδέα είπε ότι γρήγορα συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος.

«Βασικά το δημοσιεύσαμε… αλλά μόνο για δέκα λεπτά…», έγραψε σε επόμενη ανάρτηση στο Instagram η Plant A Tree Co., που μετρά 1 εκατομμύριο followers. «Καταλάβαμε αμέσως τις δυνατότητες της συγκεκριμένης ανάρτησης και θεωρήσαμε ότι δεν είχαμε τις δυνατότητες και τους πόρους να ανταπεξέλθουμε», εξηγεί η οργάνωση, προσθέτοντας ότι διέγραψε τη δημοσίευση.

Η Plant A Tree Co. δεν αναφέρει πληροφορίες στον ιστότοπό της σχετικά με την έδρα της ή ποιος βρίσκεται πίσω από τον δηλωμένο στόχο της να κάνει τον πλανήτη πιο πράσινο. Ισχυρίζεται ότι έχει φυτέψει περισσότερα από 6.500 δέντρα μέχρι σήμερα, αλλά δεν διευκρινίζει πώς, πού ή πότε.

Η οργάνωση λέει ότι αφαίρεσε γρήγορα την αρχική ανάρτηση, αλλά το αυτοκόλλητο συνέχισε να διαδίδεται online. Δεδομένου ότι διαγράφηκε, η εγκυρότητα της ανάρτησης φαινομενικά εξαφανίστηκε. Αυτό σήμαινε ότι δεν ήταν σαφές για τους χρήστες που εξακολουθούσαν να βλέπουν τη δημοσίευση ποιος ακριβώς ήταν πίσω από το trend, με αποτέλεσμα πολλοί να αναρωτιούνται: «Εντάξει, αλλά ΠΟΙΟΣ θα φυτέψει όλα αυτά τα δέντρα για φωτογραφίες κατοικίδιων;».

Η Meta, πρώην Facebook, στην οποία ανήκει το Instagram, είπε στην Washington Post: «Το trend "we’ll plant one tree for every pet picture" δείχνει τη δύναμη της κοινότητας του Instagram να ευαισθητοποιήσει σε σημαντικά θέματα. Όπως όλα τα άλλα threads με αυτοκόλλητο "Add Yours", ξεκίνησε από ανεξάρτητο λογαριασμό Instagram- όχι από το Instagram».

Τώρα, η Plant A Tree Co., δεν ζητά απλώς φωτογραφίες - ζητάει χρήματα. Ο λογαριασμός αναζητά δωρεές στο Instagram.

«Αν και δεν έχουμε τη δυνατότητα να φυτέψουμε 4 εκατομμύρια δέντρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ευαισθητοποίηση για πιο μόνιμο αντίκτυπο», ανέφερε ο λογαριασμός καθώς ανακοίνωσε μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. «Παρακαλώ κάντε tag όλους τους φίλους, διάσημους και το Ιnstagram ώστε να το δουν και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ να φυτέψουμε 4 εκατομμύρια δέντρα», πρόσθεσε.

Στα social media, πολλοί συνέχισαν να αμφιβάλουν για τις προθέσεις της Plant A Tree Co. «Τι; Η δημοσίευση φωτογραφιών κατοικίδιων στο Instagram δεν έκανε έναν οργανισμό, τον οποίο δεν έχετε ξανακούσει να φυτέψει ξαφνικά 4 εκατομμύρια δέντρα; Σοκ», σχολίασε κάποιος χρήστης.

Με πληροφορίες από Washington Post