To LinkedIn προσθέτει την επιλογή «μητέρα στο σπίτι» στους τίτλους εργασίας

Για χρόνια, μητέρες που είχαν σταματήσει να εργάζονται προσωρινά ζητούσαν από το LinkedIn περισσότερους τρόπους για να προσθέτουν στα βιογραφικά τους τη συγκεκριμένη διακοπή και τώρα η πλατφόρμα αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Η γνωστή πλατφόρμα δικτύωσης επαγγελματιών, ιδιοκτησίας Microsoft, πρόσθεσε νέους τίτλους εργασίας, μεταξύ άλλων «stay-at-home mom» [σ.σ. μητέρα στο σπίτι] για να επιτρέψει σε γονείς και άλλους φροντιστές, που απασχολούνται πλήρως με το σπίτι και τα παιδιά, να παρέχουν πιο ακριβείς περιγραφές του χρόνου τους εκτός αμειβόμενης εργασίας.

Επιπλέον αποφάσισε να καταργήσει την προϋπόθεση, σύμφωνα με την οποία, οποιαδήποτε εγγραφή απασχόλησης στο βιογραφικό, όπως «μπαμπάς ή μαμά στο σπίτι» πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένη εταιρεία ή εργοδότη.

Το LinkedIn προχώρησε στις συγκεκριμένες αλλαγές μετά από ένα άρθρο που επέκρινε την απουσία ευέλικτης γλώσσας στην πλατφόρμα ή επιλογές προφίλ για γυναίκες που αφήνουν τον εργασιακό χώρο. Πάνω από 2.3 εκατομμύρια γυναίκες έχουν κάνει κάτι τέτοιο μόνο τον τελευταίο χρόνο, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έκλεισε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, πλήττοντας μεταξύ άλλων επιχειρήσεις που απασχολούν κυρίως γυναίκες στο προσωπικό τους.

«Παραδόξως υπάρχουν μηδενικές επιλογές στο LinkedIn περί μητρικής και πατρικής άδειας ή για λόγους υιοθεσίας, ασθένειας, φροντίδας ηλικιωμένων, μακροχρόνιου τραυματισμού, εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης, εθελοντισμό - ή για μια πανδημία», σχολίασε η Heather Bolen στο άρθρο με τίτλο «How a Simple Platform Fix Can Help Millions of Women Trying to Re-enter the Workforce» [σ.σ. Πώς μια απλή διόρθωση στην πλατφόρμα μπορεί να βοηθήσει εκατομμύρια γυναίκες να μπουν ξανά στην αγορά εργασίας].



Ο Bef Ayenew, στέλεχος του LinkedIn, προανήγγειλε περισσότερες αλλαγές το ερχόμενο μήνες, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα θα παρέχει νέα ευελιξία και γλώσσα σε όσους σταμάτησαν να εργάζονται για κάποιο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων προσθήκη των επιλογών «parental leave», «family care leave» ή «sabbatical».

«Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ντροπή όταν θες να είσαι ανοιχτός σχετικά με την αποχή από την δουλειά και μετά την επιθυμία να επιστρέψεις. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο εν μέσω πανδημίας με όλες αυτές τις γυναίκες που αφήνουν την αγορά εργασίας», σχολίασε από την πλευρά της η Heather Bolen, χαρακτηρίζοντας «συναρπαστική» την αλλαγή.

Στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού της, η εταιρεία παρουσίασε επίσης ένα επίσημο πεδίο για τους χρήστες του LinkedIn για να προσθέτουν τις αντωνυμίες των φύλων τους στα προφίλ τους. «Οι αντωνυμίες είναι βασικό κομμάτι της ταυτότητάς μας και πώς θέλουμε να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας- και μέσα στον εργασιακό χώρο, πιστεύουμε πως η σαφήνεια για το φύλο είναι πολύ σημαντική», σημείωσε ο Bef Ayenew.

Με πληροφορίες από Fortune