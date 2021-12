Το γκαλά των Ελληνοαμερικανών στη Νέα Υόρκη: Μαρί Σαντάλ, Σάκης Ρουβάς στους καλεσμένους- Το μενού των 10.000 δολαρίων

Με τίτλο «Moving Forward Together» πραγματοποιήθηκε το ετήσιο φιλανθρωπικό γκαλά της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative- ΤΗΙ) στη Νέα Υόρκη, με πλήθος διάσημων καλεσμένων ενώ τραγούδησε επίσης ο Σάκης Ρουβάς.

Μετά την περσινή απουσία λόγω κορωνοϊού, η εκδήλωση επέστρεψε φέτος με φυσική παρουσία και τιμή για κάθε τραπέζι που έφτανε τα 10.000 δολάρια, συγκεντρώνοντας πάνω από 2 εκατ. δολάρια, τα οποία θα διατεθούν για την ανακούφιση των πιο ευπαθών ομάδων που επλήγησαν από την πανδημία στην Ελλάδα αλλά και την ενίσχυση προγραμμάτων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία.

«Οι Έλληνες πάντα βοηθούσαν όσους βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Αυτό ίσχυε για τους μετανάστες που έφυγαν από την πατρίδα στις αρχές του περασμένου αιώνα και συνεχίζεται σήμερα. Το πνεύμα του φιλότιμου παραμένει ζωντανό. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ο καταλύτης που βοηθά τη διασπορά να συνεχίσει αυτή τη παράδοση», σημείωσε ο Γιώργος Στάμας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της THI.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Johnson & Johnson, Άλεξ Γκόρσκι, που από το 1983 έως το 1984 έζησε στην πόλη της Δράμας στο πλαίσιο της στρατιωτικής του θητείας και έμαθε να μιλάει ελληνικά στο Ινστιτούτο Αμυντικής Γλώσσας.

Όπως κάθε χρόνο, η εκδήλωση περιλάμβανε «σιωπηλή» δημοπρασία με στόχο την ενίσχυση της συγκέντρωσης των δωρεών. Για τη φετινή δημοπρασία δώρισαν τα έργα τους διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες καλλιτέχνες, σχεδιαστές κοσμημάτων και ρούχων μόδας, ενώ πολλά από τα αντικείμενα αντικατόπτριζαν θέματα που είναι εμπνευσμένα από την 200η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

To 9ο New York Gala πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Cipriani στη Wall Street με καλεσμένους πολλούς ισχυρούς Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, πρώην γαλαζοαίματους και πολλούς άλλους κοσμικούς, ανάμεσά τους η Τατιάνα Μπλάτνικ, που μίλησε στο κοινό ως international ambassador του The Hellenic Initiative.

O Σάκης Ρουβάς ταξίδεψε επίσης στη Νέα Υόρκη, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, Κάτια Ζυγούλη και τραγούδησε για τους καλεσμένους.

Στο φιλανθρωπικό γκαλά βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η Μαρί Σαντάλ με τον σύζυγό της, Παύλο Γλύξμπουργκ, ο Father Alex Karloutsos, ο οποίος πριν λίγες ημέρες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής μετά από 51 χρόνια, ο Ελληνοαμερικανός εταίρος του Έλον Μασκ μηχανικός γιατρός και επιχειρηματίας Πήτερ Διαμαντής, ο Μάικλ Ψαρός της KPS Capital Partners, η Ελληνίδα Πρέσβης στην Ουάσιγκτον Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, ο Έλληνας πρόξενος στη Νέα Υόρκη Κωνσταντίνος Κούτρας αλλά και η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Πίτερ Πούλος είπε ότι όλα σχεδόν τα στελέχη που εργάζονται για την οργάνωση είναι Ελληνοαμερικανοί που έχουν επιλέξει να ζουν στην Ελλάδα. «Η δουλειά μας στο THI είναι να συγκεντρώνουμε χρήματα από Έλληνες της διασποράς για να βοηθήσουμε τους Έλληνες στην Ελλάδα», εξήγησε.

Αναφορικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, ο κ. Πούλος απάντησε πως μερικά από τα χρήματα θα πάνε στην πυροσβεστική υπηρεσία για αγορά οχημάτων πυροσβεστικής διοίκησης, θα αγοραστούν επίσης κυψέλες για τους μελισσοκόμους ενώ θα γίνει και πρόγραμμα δενδροφύτευσης.

H THI είναι ένας από τους σημαντικότερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς της ελληνικής ομογένειας που ιδρύθηκε το 2012 με στόχο να κινητοποιήσει την ελληνική διασπορά για να υποστηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας. Από το 2012, η Ελληνική Πρωτοβουλία έχει διανείμει 6 εκατομμύρια δολάρια για την άμεση ανακούφιση όσων έχουν πληγεί από κρίσεις και 10,7 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης.