Λαβρόφ: Η Ρωσία ξεκινά νέα φάση στην «ειδική επιχείρηση» της Ουκρανίας

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ ανακοίνωσε σήμερα πως η Μόσχα ξεκινά μια νέα φάση αυτού που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, προβλέποντας πως θα είναι μια σημαντική εξέλιξη.

«Μια άλλη φάση της επιχείρησης (στην ανατολική Ουκρανία) ξεκινά και είμαι σίγουρος πως θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή της συνολικής ειδικής επιχείρησης» ανέφερε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στο κανάλι India Today TV.

Η μεγάλη μάχη για το Ντονμπάς

Σημειώνεται πως, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, από το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν με σφοδρότητα την ανατολική Ουκρανία, συνεχίζοντας παράλληλα τις επιδρομές στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Σήμερα το πρωί, η Ρωσία ανακοίνωσε πως στη διάρκεια της νύκτας πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με το Κίεβο ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση στο Ντονμπάς.

«Πύραυλοι υψηλής ακρίβειας των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων εξουδετέρωσαν 13 οχυρές θέσεις των μονάδων του ουκρανικού στρατού», καθώς και «συγκεντρώσεις» στρατευμάτων κοντά στην πόλη Σλοβιάνσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ανακοίνωσε επίσης το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εξάλλου «η αεροπορία των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας έπληξε 60 στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας», κυρίως 53 σημεία συγκέντρωσης στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού και τρία κέντρα διοίκησης, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η μάχη για τη Μαριούπολη

Η Ρωσία, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, συνέχιζε να προσπαθεί να καταλάβει πλήρως τη Μαριούπολη, οι τελευταίοι υπερασπιστές της οποίας αψήφησαν προχθές Κυριακή το τελεσίγραφο του ρωσικού στρατού να καταθέσουν τα όπλα. «Οι στρατιωτικοί μας βρίσκονται ακόμη εκεί. Θα δώσουν μάχη μέχρις εσχάτων», είπε ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW), το λιμάνι στρατηγικής σημασίας «πιθανόν καταλήφθηκε» από τους Ρώσους το Σάββατο, «παρά τις διαψεύσεις του ουκρανικού επιτελείου».

Η κατάληψη της πόλης χαρακτηρίζεται σημαντική νίκη για τη ρωσική πλευρά: της επιτρέπει να εδραιώσει τα εδαφική κέρδη της κατά μήκος των ακτών στην Αζοφική Θάλασσα και να συνδέσει το Ντονμπάς, που εν μέρει ελέγχεται από τους φιλορώσους αυτονομιστές, με την Κριμαία, που προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

