Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Το γκόθικ μπάτσελορ πάρτι με Μπαχ και το φιλί στον Τράβις Μπάρκερ

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες από όσα διαδραματίστηκαν πριν τον γάμο της με τον Τράβις Μπάρκερ, μοιράστηκε με τους followers η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Η 43χρονη σελέμπριτι και ιδρύτρια του Poosh, ανέβασε αδημοσίευτο υλικό από το ερωτικό, κοινό μπάτσελορ πάρτι στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Με γκόθικ επιρροές και Μπαχ, το πάρτι για δύο αποδείχθηκε άκρως μυστηριακό, με αναμμένα μανουάλια, μια κατακόκκινη τούρτα και αλκοόλ.

Το «καρουζέλ» των φωτογραφιών στο Instagram, αποκαλύπτει και μία προσωπική στιγμή του ζευγαριού, όπου οι δυο τους σκύβουν για να φιληθούν μπροστά από ένα τραπέζι με κατάλευκα κεριά.

Στην τούρτα το γλάσο έγραφε "KRAVIS 4EVER", ενώ εντύπωση έκανε και μία τσάντα σε ανατομικά πειστικό σχήμα καρδιάς, με «αρτηρίες» να εξέχουν, πλάι σε ένα κρυστάλλινο δισκοπότηρο.

Το μπάτσελορ έγινε λίγο πριν από τον μεγαλοπρεπή γάμο του ζευγαριού στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, στις 22 Μαΐου. Στην τελετή, το ζευγάρι περιτριγυρίστηκε από τους φίλους και την οικογένειά του, μετά από μία «πρόβα γάμου» που είχαν κάνει σε ένα εκκλησάκι στο Λας Βέγκας τον Απρίλιο.

Η νύφη φόρεσε ένα κατά παραγγελία λευκό μίνι φόρεμα με θεατρικά μακρύ πέπλο, ενώ ο γαμπρός προτίμησε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι. Και οι δύο φορούσαν αποκλειστικά Dolce & Gabbana, ενώ η δεξίωση έγινε στο κοντινό κάστρο του 16ου αιώνα, Castello Brown.

Ο πρώτος τους χορός ήταν το "Can't Help Falling in Love", όπως το ερμήνευσε ο Andrea Bocelli.