Κορωνοϊός: Ο φόβος επέστρεψε με τη μετάλλαξη της Μποτσουάνα - Η Βρετανία θέτει στην κόκκινη λίστα έξι χώρες της Αφρικής

Συναγερμό, φόβο και νέα έκτακτα μέτρα φέρνει η μετάλλαξη του κορωνοϊού που εντοπίστηκε στη Μποτσουάνα με ανησυχητικά πολλές μεταλλάξεις στην ακίδα που αποτελεί το «κλειδί» για την είσοδο στα ανθρώπινα κύτταρα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέσει έξι χώρες της νότιας Αφρικής στην κόκκινη λίστα των ταξιδιωτικών περιορισμών, μετά την εκτίναξη των κρουσμάτων ενός βαριά μεταλλαγμένου στελέχους που προβληματίζει αξιωματούχους υγείας σε όλο τον κόσμο.

Από το μεσημέρι της Παρασκευής, οι ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη Βρετανία από Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Ζιμπάμπουε, Λεσότο και το Βασίλειο του Εσουατίνι (Σουαζιλάνδη), θα τίθενται σε δεκαήμερη καραντίνα σε μία κρατικά ελεγχόμενη εγκατάσταση. Οι απευθείας πτήσεις από τα συγκεκριμένα κράτη θα απαγορευτούν από τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι έκτακτοι περιορισμοί που αποφάσισε το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλαν σε πτωτική κούρσα το νοτιοαφρικανικό νόμισμα ραντ (1,3%), στον απόηχο της εντεινόμενης ανησυχίας επιστημόνων για το στέλεχος B. 1.1.529 του κορωνοϊού Sars-Cov-2 που φαίνεται να μπορεί να παρακάμπτει την άμυνα τον εμβολίων και να μεταδίδεται ταχύτερα από τη μετάλλαξη Δέλτα. Το στέλεχος εντοπίστηκε πρώτα στη Μποτσουάνα και πιστεύεται ότι ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων Covid στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα.

Ο γραμματέας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ηνωμένου Βασιλείου, Σαΐντ Τζαβίντ, είπε πως η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του ΗΚ διερευνά τη νέα μετάλλαξη. «Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα αλλά παίρνουμε προληπτικά μέτρα τώρα».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα κάνει έκτακτη σύσκεψη σήμερα όπου θα συζητηθεί η νέα μετάλλαξη που αναμένεται να χαρακτηριστεί «στέλεχος ενδιαφέροντος». Νωρίτερα την Πέμπτη, το Ισραήλ ανακοίνωσε την απαγόρευση εισόδου σε ταξιδιώτες που θα έρχονται από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές χώρες, σύμφωνα με την Haaretz.

Το Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσε πως έχει καταγράψει δύο κρούσματα κορωνοϊού της μετάλλαξης B.1.1.529. Πρόκειται για έναν ταξιδιώτη από τη Νότια Αφρική και έναν άλλον από τον Καναδά που έμενε στο απέναντι δωμάτιο από το πρώτο κρούσμα στο ξενοδοχείο καραντίνας. Οι αρχές διέταξαν σε 12 ακόμα ταξιδιώτες που έμενε στον ίδιο όροφο να παραμείνουν δύο ακόμα εβδομάδες σε υποχρεωτική καραντίνα σε κυβερνητικά ελεγχόμενη εγκατάσταση, καθώς οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν την ιχνηλάτηση.

«Η μετάλλαξη έχει χαρακτηριστεί η πιο ανησυχητική που έχουν αντικρίσει ερευνητές», γράφουν οι Financial Times. Ανεπιβεβαίωτα δεδομένα δείχνουν πως διαδίδεται ταχύτερα από ότι πιστευόταν στη Νότια Αφρική, όπου τα ποσοστά θετικότητας έχουν αυξηθεί απότομα τις τελευταίες εβδομάδες. Τουλάχιστον 59 κρούσματα της μετάλλαξης, κυρίως από τη Νότια Αφρική, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Ωστόσο ντόπιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στους FT πως πρώιμα αποτελέσματα PCR καταδεικνύουν πως το 90% 1.100 νέων κρουσμάτων την Τετάρτη στην περιοχή του Gauteng, που περιλαμβάνει το Γιοχάνεσμπουργκ, οφείλονται στο νέο στέλεχος.



Tulio de Oliveira, the director of the Centre for Epidemic Response and Innovation in South Africa, told the Financial Times that he was “worried” about the strain. De Oliveira said there were traits present in the new variant that had previously been associated with high transmissibility. “And the key question to be answered is what exactly is the effect on the vaccines,” he added. Soumya Swaminathan, the chief scientist of the WHO, said the new variant had “a number of worrying mutations in the spike protein”. “Early analysis shows that this variant has a large number of mutations that require and will undergo further study,” the WHO said in a statement.

Η Δρ. Τζένι Χάρις, επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε πως «το συγκεκριμένο στέλεχος είναι η πιο σημαντική μετάλλαξη που έχουμε αντικρίσει μέχρι σήμερα, και κατεπείγουσα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε να μάθουμε περισσότερα για τη μεταδοτικότητα, την σοβαρότητα και την ευαισθησία στα εμβόλια». Χαρακτήρισε τη μετάλλαξη «μία ξεκάθαρη υπενθύμιση πως η πανδημία δεν έχει τελειώσει.»

Ο γενικός υποδιευθυντής του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας Ίουαν Μπίρνι έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια στη Νότια Αφρική και τη μάχη της με το νέο στέλεχος. «Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στείλει φάρμακα και εμβόλια στη Ν.Α το νωρίτερο δυνατό».

Η Νότια Αφρική και άλλα κράτη της περιοχής είχαν βγει από την κόκκινη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις τον Οκτώβριο. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί είχαν επιβληθεί στις αρχές του έτους λόγω της μετάλλαξης Βήτα, που είχε προηγηθεί της μετάλλαξης Δέλτα. Οι νέοι περιορισμοί είναι πιθανό να εξανεμίσουν τις όποιες ελπίδες της χώρας για διάσωση της τουριστικής σεζόν που ξεκινά στο νότιο ημισφαίριο. Τα έσοδα από την θερινή περίοδο που ξεκινά στο νότιο ημισφαίριο, ήταν απαραίτητα στη χώρα.

Με πληροφορίες από Financial Times