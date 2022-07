Κλόε Καρντάσιαν και Τρίσταν Τόμσον περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

Η Κλόε Καρντάσιαν και ο πρώην σύντροφός της Τρίσταν Τόμσον περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, μέσω αναδόχου.

Εκπρόσωπος της οικογένειας ενημέρωσε σχετικά το CNN. Οι δύο τους έχουν μία κόρη, την 4χρονη Τρου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως η Τρου θα αποκτήσει αδελφάκι, το οποίο συνελήφθη τον Νοέμβριο. Η Κλόε είναι πολύ ευγνώμων στην υπέροχη ανάδοχο για μία τέτοια ευλογία» σημείωσε ο εκπρόσωπος.

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε καλοσύνη και ιδιωτικότητα ώστε η Κλόε να μπορέσει να επικεντρωθεί στην οικογένειά της».

Τα τελευταία χρόνια, η 38χρονη έχει μιλήσει δημοσίως για την επιθυμία της να μεγαλώσει την οικογένειά της. Οι προσπάθειές της να συλλάβει ένα δεύτερο παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης καταγράφηκαν στο «Keeping Up With the Kardashians», τη δημοφιλή σειρά της οικογένειας.

Το τέως ζεύγος είχε μία ταραχώδη ρομαντική σχέση που έληξε τον Δεκέμβριο, διατηρούν, ωστόσο, καλές σχέσεις.

Ο μπασκετμπολίστας των Σικάγο Μπουλς έχει ακόμη δύο παιδιά, από άλλες σχέσεις.