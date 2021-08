Κεν Λόουτς: Τέθηκε εκτός Εργατικού κόμματος - «Αλληλεγγύη. Είμαστε πολλοί, είναι λίγοι»

Ο σπουδαίος Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς γνωστοποίησε πως απομακρύνθηκε από το Εργατικό κόμμα.

Ο Λόουτς, οι ταινίες του οποίου θεωρούνται ορόσημα κοινωνικού ρεαλισμού, υποστηρίζει πως την ενέργεια αυτή προκάλεσε η δική του επικριτική στάση απέναντι στον πρόεδρο Στάρμερ, καθώς και η επιλογή του «μην αποκηρύξει τους όσους είχαν προηγουμένως εκδιωχθεί.



Ο ίδιος κάνει λόγο για «εκκαθαρίσεις» και «κυνήγι μαγισσών» από το κόμμα των Εργατικών.



«Η αρχηγία των Εργατικών τελικά αποφάσισε πως δεν ταιριάζω να είμαι μέλος του κόμματός τους καθώς δεν αποκηρύσσω όσους έχουν ήδη εκδιωχθεί. Λοιπόν, είμαι περήφανος που στηρίζω τους καλούς αυτούς φίλους και τους συντρόφους που στοχοποιήθηκαν στην εκκαθάριση. Υπάρχει πράγματι κυνήγι μαγισσών» έγραψε ο ίδιος στο Twitter, προσθέτοντας: «Ο Στάρμερ και η κλίκα του δεν θα ηγηθούν ποτέ ένα κόμμα του λαού. Είμαστε πολύ, είναι λίγοι. Αλληλεγγύη»

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τα δημοσιεύματα πως ο αρχηγός των Εργατικών Κέιρ Στάρμερ προετοίμαζε μια «εκκαθάριση» στις παρατάξεις που απροκάλυπτα εξακολουθούσαν να υποστηρίζουν τον προκάτοχό του στην ηγεσία, Τζέρεμι Κόρμπιν.

Τον περασμένο μήνα, το κόμμα έδιωξε τέσσερις οργανώσεις από τις τάξεις του ως «μη συμβατές» στις αξίες των Εργατικών. Επρόκειτο για τις οργανώσεις Resist, Socialist Appeal, Labour in Exile Network και Labour Against the Witchhunt. Οι δύο τελευταίες, μάλιστα, έκαναν εκστρατεία κατά της αποβολής των μελών της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών, ενώ ήταν επικριτικές απέναντι στην απόπειρα του Στάρμερ να πατάξει ατον αντισημητισμό εντός του κόμματος.

Με πληροφορίες από Guardian/SkyNews