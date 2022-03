«The Kardashians»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του νέου ριάλιτι

«Η ζωή χωρίς κάμερες ήταν μεγάλη αλλαγή για εμάς», ακούγεται να λέει η Κιμ Καρντάσιαν στο πρώτο τρέιλερ του «The Kardashians». Το «διάλειμμα» όμως τελείωσε.

Μετά τους τίτλους τέλους του «Keeping Up With the Kardashians», έπειτα από 20 σεζόν, τον περασμένο Ιούνιο, στις 14 Απριλίου κάνει πρεμιέρα το νέο ριάλιτι της οικογένειας και το Hulu έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ.

Σε αυτό, η Κιμ Καρντάσιαν δηλώνει ενθουσιασμένη για το νέο «κεφάλαιο» που ανοίγει και σημειώνει: «Είμαι σε αυτό το παιχνίδι τόσο καιρό, που ξέρω ότι απλά πρέπει να είσαι ο εαυτός σου».

Στο τρέιλερ αποκαλύπτεται ότι η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο αρραβωνιαστικός της, Τράβις Μπάρκερ, θέλουν να αποκτήσουν μωρό και σε ένα πλάνο είναι σε ιατρείο.

Η Κλόε Καρντάσιαν δηλώνει ότι είναι «περίπλοκη» η σχέση της με τον πατέρα της κόρης της, Τριστάν Τόμπσον, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν ακούγεται να λέει πως είναι «πραγματικά δύσκολα» τα πράγματα με τον Κάνιε Γουέστ.

Επίσης, μεταξύ άλλων, η Κρις Τζένερ λέει ότι η σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Πιτ Ντέιβιντσον είναι κάτι που δεν περίμενε κανείς. Πριν από λίγες ημέρες η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε ότι ο σύντροφός της δεν έχει πάρει ακόμη μέρος στα γυρίσματα του ριάλιτι, αλλά συμπλήρωσε ότι η ίδια μιλά για τη σχέση τους.

«Σίγουρα εξηγώ πώς γνωριστήκαμε, ποιος προσέγγισε ποιον, πώς συνέβη και όλες τις λεπτομέρειες που όλοι θέλουν να ξέρουν», ανέφερε σχετικά.