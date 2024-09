Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ: Το debate που ίσως κρίνει τα πάντα

Με λιγότερους από δύο μήνες να απομένουν μέχρι να ψηφίσουν οι Αμερικανοί για την προεδρία την ημέρα των εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Καμάλα Χάρις θα αναμετρηθούν στο πρώτο τους debate την Τρίτη.

Τα προεδρικά debate έχουν σημασία στην αμερικανική πολιτική. Και αυτή που λαμβάνει χώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Καμάλα Χάρις – η μόνη προγραμματισμένη επί του παρόντος αναμέτρησή τους – μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα.

Tο σημερινό ντιμπέιτ είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που έχει η Κάμαλα Χαρις να αναπτύξει μεγαλύτερη δυναμική έναντι του αντιπάλου της. Αν τα πάει καλά και εξηγήσει με σαφήνεια τις θέσεις της απέναντι στον αναμενόμενο ασυνάρτητο λόγο του Τραμπ, εκτιμάται πως θα αλλάξει προς όφελος της τις δημοσκοπήσεις. Και αυτό γιατί το μειονεκτήματα της, είναι ότι οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, δεν γνωρίζουν ούτε την πολιτικη της, ούτε τις προτάσεις της ούτε την άποψη της για τα μεγάλα ζητήματα.

Το προηγούμενο ντιμπέιτ οδήγησε ουσιαστικά σε ένα κύμα έντονης πίεσης που ανάγκασε εν τέλει τον Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την προεκλογική κούρσα ορίζοντας την Κάμαλα Χάρις ως αντικαταστάτη του.

Η δημοσκόπηση για το CNN δείχνει ότι η Καμάλα Χάρις έχει προβάδισμα 2 μονάδων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, 49% με 47%. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση των New York Times, ο Τραμπ συγκεντρώνει 48% των προθέσεων ψήφου, προηγείται της Χάρις, που προσελκύει το 47%, ωστόσο η διαφορά τους, μιας εκατοστιαίας μονάδας, στο δείγμα των πιθανών ψηφοφόρων βρίσκεται εντός του ορίου στατιστικού σφάλματος (±2,8%). Στο σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, η διαφορά είναι δυο μονάδες (48-46%), επίσης εντός του ορίου στατιστικού σφάλματος (±2,6%).

Πότε και πού γίνεται το debate

Η συζήτηση ξεκινά στις 21:00 τοπική ώρα, την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου (04:00 ώρα Ελλάδος της Τετάρτης). Πραγματοποιείται ζωντανά στο αμερικανικό δίκτυο ABC από το Εθνικό Συνταγματικό Κέντρο στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια. Το debate θα διαρκέσει 90 λεπτά με δύο διαφημιστικά διαλείμματα και δεν θα υπάρχει κοινό στην αίθουσα.

Θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι BBC News. Το BBC θα έχει μια ομάδα ρεπόρτερ στη Φιλαδέλφεια και στην Ουάσιγκτον που θα παρέχει αναλύσεις, ελέγχους στοιχείων και αντιδράσεις ως μέρος της ζωντανής μας κάλυψης.

Ποιοι είναι οι κανόνες του debate

Ο παρουσιαστής του «World News Tonight» David Muir και ο παρουσιαστής του «Prime» του ABC News Live, Linsey Davis θα συντονίσουν τη συζήτηση.

«Είναι αδύνατο να προετοιμαστεί κάποιος (για μια τηλεμαχία) με τον πρόεδρο Τραμπ. (…) Φανταστείτε έναν μποξέρ που θα προσπαθούσε να προετοιμαστεί για έναν αγώνα με τον Φλόιντ Μέιγουεδερ ή τον Μοχάμεντ Άλι», δήλωσε χθες ο Τζέισον Μίλερ, ένας από τους στενούς συμβούλους του Τραμπ, δίνοντας ένα στίγμα για τον τρόπο προσέγγισης του αποψινού ντιμπέιτ από το προεκλογικό του επιτελείο.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική υποψήφια προειδοποίησε σε ραδιοφωνική της συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες ότι ο αντίπαλός της δεν έχει «κανένα όριο στην κακία και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’αυτό». Η Κάμαλα Χάρις είπε ακόμη ότι περιμένει «πολλά ψέματα».

Και οι δύο συμφώνησαν σε αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αιφνίδιες διακοπές ή οι άμεσες παρεμβάσεις.

Οι κανόνες που σύμφωνα με το ABC News έχουν συμφωνηθεί με τις δύο πλευρές περιλαμβάνουν:

Δεν υπάρχουν εναρκτήριες δηλώσεις και οι τελικές δηλώσεις, θα έχει δύο λεπτά κάθε υποψήφιος Οι υποψήφιοι θα στέκονται πίσω από τα βάθρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης Δεν επιτρέπονται οι προγραμμένες σημειώσεις Κανένα θέμα ή ερώτηση δεν θα κοινοποιηθεί εκ των προτέρων Οι υποψήφιοι δεν θα επιτρέπεται να κάνουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον Οι υποψήφιοι θα έχουν δύο λεπτά για να απαντήσουν σε ερωτήσεις, δύο λεπτά για αντικρούσεις και ένα επιπλέον λεπτό σε συνέχεια, διευκρινίσεις ή απαντήσεις

Υπενθυμίζεται πως οι προεδρικές συζητήσεις δεν αλλάζουν απαραίτητα τη γνώμη των ψηφοφόρων, αλλά μπορούν να μεταμορφώσουν τη δυναμική μιας κούρσας. Η απόδοση του Μπάιντεν έναντι του Τραμπ τον Ιούνιο ήταν τόσο επιζήμια που τελικά τον οδήγησε να εγκαταλείψει την εκστρατεία του.

Αξιοπρόσεκτα σχετικά με το debate

Όπως έχει αποδειχτεί, τα debatre είναι ορόσημα, καθώς μπορούν να αναδιαμορφώσουν την κούρσα για την προεδρία. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους υποψηφίους να κάνουν καλή εντύπωση στους ψηφοφόρους καθώς τα κλιπ γίνονται viral και τα soundbites επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.

Αυτό θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Κάμαλα Χάρις, η οποία έχει κολλήσει σε μεγάλο βαθμό σε εμφανίσεις by the book στην προεκλογική καμπάνια της μέχρι τώρα. Νέα δημοσκόπηση από το Siena College για τους New York Times, που δημοσιεύτηκε την Κυριακή, δείχνει ότι πολλοί ψηφοφόροι δεν έχουν ακόμη καταλάβει ποια είναι και τι πρεσβεύει.

Η κούρσα μεταξύ της ίδιας και του Τραμπ παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπη, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Πώς προετοιμάζονται οι υποψήφιοι;

Η Χάρις προετοιμάζεται συνεργαζόμενη με τη δικηγόρο Κάρεν Νταν της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι λένε ότι ο Νταν βοήθησε τους Δημοκρατικούς πολιτικούς να σχεδιάσουν debate για σχεδόν δύο δεκαετίες. Ο Νταν, ο οποίος συχνά εκπροσωπεί εταιρείες τεχνολογίας στα δικαστήρια, λειτουργεί με «tough love», δήλωσε στην εφημερίδα η υποψήφια των Δημοκρατικών για το 2016, Χίλαρι Κλίντον. «Δεν φοβάται να πει: 'Αυτό δεν θα πετύχει'... Αλλά προσφέρει επίσης ενθάρρυνση», είπε η Κλίντον.

Ο Τραμπ έχει υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση που έχει εν μέρει επικεντρωθεί στο να μιλήσει στους ψηφοφόρους, λέει η ομάδα του. Ένας σύμβουλος είπε στο BBC ότι προσπαθούσε να βελτιώσει τις χειρονομίες, τους μορφασμούς και τις αντιδράσεις του εν όψει του debate. Αξιοσημείωτοι σύμβουλοι του πρώην προέδρου ενόψει αυτής της συζήτησης είναι η Τούλσι Γκαμπάρντ, μια πρώην Δημοκρατική βουλευτής που συγκρούστηκε με τη Χάρις κατά τη διάρκεια των προκριματικών συζητήσεων του κόμματος το 2020, και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα, Ματ Γκετζ.

Με πληροφορίες από BBC