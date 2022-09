Καλλιτεχνική προβολή με Ελισάβετ και Φίλιππο χέρι χέρι πάνω στα σύννεφα - «Στο ταξίδι προς τα ουράνια»

Δεν είναι μόνο οι Βρετανοί που νιώθουν βαριά την απώλεια της Ελισάβετ. Ελβετός καλλιτέχνης επέλεξε να τιμήσει τη μακροβιότερη μονάρχη του κόσμου με ένα θεαματικό, ουράνιο πρότζεκτ.

Μέσα στα σύννεφα της νύχτας και πάνω από τα βουνά στο Λάουτερμπρουνεν της Ελβετίας, προέβαλε εικόνες της Ελισάβετ και του Φιλίππου, πιασμένων χέρι χέρι, «στο δρόμο προς τον ουρανό».

Φωτ.: ΕΡΑ

Το καλλιτεχνικό εγχείρημα του Τζέρι Χοφστέτερ έχει τον τίτλο «travelling to the stars - The Queen of England on the way to heaven» (Ταξιδεύοντας στα αστέρια - Η βασίλισσα της Αγγλίας στο δρόμο προς τα ουράνια).

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε τα σύννεφα ως καμβά, προβάλλοντας πάνω τους την εικόνα του, επί 73 χρόνια, βασιλικού ζεύγους.

Φωτ.: ΕΡΑ

Και δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης τιμά τη βασίλισσα μ'αυτόν τον τρόπο. Πριν από τρεις μήνες, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, ο Χοφστέτερ προέβαλε και πάλι εικόνες της βασίλισσας, αυτή τη φορά όχι στα σύννεφα, αλλά στα ελβετικά βουνά.