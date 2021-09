ΗΠΑ - «O γιατρός των Αμερικανών»: Ντοκιμαντέρ για τον Φάουτσι από το National Geographic

Ζωτικής σημασίας πηγή πληροφόρησης για τους Αμερικανούς και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, έγινε ο Δρ. Άντονι Φάουτσι.

Ένας παγκοσμίου φήμης ειδικός για τις λοιμώδεις νόσους και ο μακροβιότερος ηγέτης της δημόσιας υγείας στην Ουάσινγκτον, επέβλεψε γενναία την αντίδραση των ΗΠΑ σε επιδημίες 50 ετών, συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS, του SARS και του Έμπολα.

«Το δημόσιο πρόσωπο της πανδημίας», τον γιατρό Άντονι Φάουτσι, αποθεώνει ντοκιμαντέρ του National Geographic.

Όπως αναφέρει το National Geographic, τη σκηνοθεσία ανέλαβαν δύο σκηνοθέτες. Οι βραβευμένοι με Emmy, John Hoffman - γνωστός από το «Sleepless in America» - και η Janet Tobias - γνωστή από το «Unseen Enemy».

Οι δημιουργοί υπόσχονται «να δώσουν μια ξεχωριστή ματιά στη μακρόχρονη επαγγελματική καριέρα και την προσωπική ζωή αυτού του ιδανικού δημόσιου λειτουργού και Αμερικανού ήρωα, ο οποίος μετά από μια ζωή στη δημόσια υπηρεσία ήρθε αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη δοκιμασία του: μια πανδημία, της οποίας η σφοδρότητα δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία».

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις από διαφόρους, συμπεριλαμβανομένων των Τζορτζ Μπους, Μπιλ Γκέιτς, Μπόνο, της πρώην υπουργού Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) Σίλβια Μπάργουελ, της πρώην συμβούλου εθνικής ασφαλείας Σούζαν Ράις, του διευθυντή του National Institutes of Health (NIH) Φράνσις Κόλινς, του πρώην διευθυντή του Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Τομ Φράιντεν, καθώς και πολλών ακτιβιστών στην προσπάθεια κατά του AIDS. Παράλληλα, φιλοξενεί συνεντεύξεις από μέλη της οικογένειας και φίλους του Φάουτσι.

«Υπάρχει μόνον ένας Δρ. Φάουτσι, και είναι απίστευτο προνόμιο να φέρουμε σε θεατές σε όλον τον κόσμο αυτήν τη για μια ολόκληρη ζωή αναζήτηση θεραπείας ασθενειών και αποτροπής έξαρσης επιδημιών» είχαν αναφέρει σε ανακοίνωση οι δύο σκηνοθέτες.

«Αυτή η ταινία θα είναι ένα άνευ προηγουμένου ενδόμυχο πορτρέτο του σπουδαιότερου δημόσιου λειτουργού της χώρας μας, του οποίου η αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας και η αφοσίωση στην επιστήμη, ποτέ άλλοτε δεν είχαν τη σημασία που έχουν σήμερα».

Με πληροφορίες από National Geographic