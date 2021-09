Ηλεκτρικό αεροσκάφος της Rolls Royce έκανε την παρθενική του πτήση στη Βρετανία

Το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό αεροσκάφος της Rolls Royce ολοκλήρωσε την παρθενική του πτήση, πετώντας στον ουρανό του Ηνωμένου Βασιλείου για περίπου 15 λεπτά αυτήν την εβδομάδα.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το ταξίδι του αεροσκάφους την Τετάρτη σηματοδότησε «την αρχή μιας εντατικής φάσης δοκιμαστικών πτήσεων» που συνεπάγεται τη συλλογή στοιχείων για την ηλεκτρική ισχύ και το σύστημα προώθησης.

Σύμφωνα με τη Rolls Royce, το αεροπλάνο χρησιμοποίησε ηλεκτρικό κινητήρα 400 κιλοβάτ «με το μεγαλύτερο πακέτο μπαταριών που έχει φτιαχτεί ποτέ για αεροσκάφος». Η εταιρεία φιλοδοξεί η ταχύτητα του αεροσκάφους να ξεπεράσει τα 300 μίλια/ώρα.

Το «Spirit of Innovation», όπως ονομάστηκε, είναι αποτέλεσμα του προγράμματος ACCEL (Accelerating the Electrification of Flight). Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, το 50% προήλθε από το Ινστιτούτο Αεροδιαστημικής Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιχειρήσεων, Ενέργειας & Βιομηχανικής Στρατηγικής και Καινοτομίας της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με πληροφορίες από CNBC