Η Ζιλιέτ Μπινός υπήρξε κάποτε σε ερωτικό τρίγωνο: «Ερωτεύτηκα δύο άντρες- ήταν αβάσταχτο!»

Η Ζιλιέτ Μπινός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Both Sides of the Blade», αποκάλυψε πως κάποτε είχε επίσης εμπλακεί σε ερωτική τρίγωνο, ενώ μίλησε και για τον άσχημο καβγά με τον Ζεράρ Ντεπαρτιέ.

Στη νέα ταινία, που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Un tournant de la vie», η 58χρονη ηθοποιός υποδύεται τη Σάρα, μια ραδιοφωνική παραγωγό που είναι σε σχέση με τον Ζαν (Vincent Lindon), παίκτη του ράγκμπι, αλλά όταν έρχεται ο Φρανσουά (Grégoire Colin) από το παρελθόν της δεν μπορεί να του αντισταθεί.

Juliette Binoche και Vincent Lindon στην ταινία "Both Sides of the Blade".