Το «I will always love you» δεν ήταν η πρώτη επιλογή για την ταινία «The Bodyguard»

Στις 25 Νοεμβρίου του 1992, πριν από 30 ακριβώς χρόνια, κυκλοφόρησε η ταινία «The Bodyguard» (Ο Σωματοφύλακας) με τον Κέβιν Κόστερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο και την μοναδική ερμηνεία της Γουίτνεϊ Χιούστον στο remake του «Ι will always love you».

Κι όμως αυτό το κομμάτια που έγινε σήμα κατατεθέν της ταινίας δεν ήταν η πρώτη επιλογή της παραγωγής.

Η διασκευή της Χιούστον στην original επιτυχία της Ντόλι Πάρτον του 1974 «I will always love you» δεν ήταν το τραγούδι που είχε επιλεγεί για το soundtrack της ταινίας.

«Κανονικά έπρεπε να τραγουδήσει το «What Becomes of the Brokenhearted» του 1966, όπως αποκάλυψε η Maureen Crowe, μουσική επιμελήτρια της ταινίας.

«Αλλά όταν έπαιξαν το τραγούδι σε πιο αργό ρυθμό ακουγόταν σαν μοιρολόι. Και είχε διασκευαστεί για το «Fried Green Tomatoes» το οποίο όμως ανέβαινε στα charts καθώς γυρίζαμε το "The Bodyguard". Έτσι δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τραγούδι» είπε.

Η Crowe ήταν αυτή που πρότεινε τελικά το «I Will Always Love You» στον πρωταγωνιστή και παραγωγό Κέβιν Κόστνερ. Το είχε ακούσει μόνο από το ριμέικ της Linda Ronstadt το 1975.

Το «The Bodyguard», στη συνέχεια έγινε η δεύτερη ταινία του 1992 με τις περισσότερες εισπράξεις παγκοσμίως μετά τον «Αλαντίν».

Ήταν ακόμη δύσκολο να πει κανείς ποιο από τα δύο ήταν πιο δυνατό: η ταινία ή το soundtrack. Με την ερμηνεία της Χιούστον το soundtrack του «Bodyguard» τότε, έγινε αυτό με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών και κέρδισε το Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς το 1994.

Φέτος, 10 χρόνια μετά τον θάνατο της Γουίτνεϊ Χιούστον, κυκλοφορεί η βιογραφική ταινία της «I Wanna Dance with Somebody» στις 21 Δεκεμβρίου ενώ αναμένεται και ειδική κυκλοφορία για τον εορτασμό της 30ης επετείου του «The Bodyguard».