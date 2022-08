Η Visa παραμένει κατηγορούμενη σε υπόθεση με υλικό παιδικής πορνογραφίας στο Pornhub

Η Visa παραμένει μεταξύ των κατηγορουμένων σε μια αγωγή που κατηγορεί τον κολοσσό των πιστωτικών καρτών, το Pornhub και άλλα site, που διευθύνονται από το MindGeek, ότι συνωμότησαν για να κυκλοφορήσουν υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Την απόφαση έλαβε ομοσπονδιακός δικαστής στην Καλιφόρνια και ανοίγει το δρόμο για την εταιρεία διεκπεραίωσης πληρωμών και τους συγκατηγορούμενούς της να κριθούν υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο έγκλημα.

Σε αίτηση, που κατέθεσε η Visa, προκειμένου να εξαιρεθεί από την υπόθεση, ανέφερε ότι τα άτομα που δημοσίευσαν τις εικόνες των ανήλικων θυμάτων και εκείνοι που διένειμαν και κέρδισαν χρήματα από το υλικό προκάλεσαν την φερόμενη ζημιά και όχι η Visa.

Επιπλέον, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις καθημερινές λειτουργίες των ιστότοπων του MindGeek, μεταξύ των οποίων και το Pornhub.

Η υπόθεση της Serena Fleites

Η Serena Fleites, που κατέθεσε την αγωγή ήταν 13 ετών το 2014 όταν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ένας φίλος της την πίεσε να κάνει ένα βίντεο, το οποίο στη συνέχεια δημοσίευσε στο Pornhub.

Η Fleites ισχυρίζεται ότι η Visa, επεξεργαζόμενη τα έσοδα από διαφημίσεις, συνωμότησε με τη μητρική εταιρεία του Pornhub MindGeek για να κερδίσει χρήματα από βίντεο της κακοποίησής της.

Η ιστορία της Fleites έχει εμφανιστεί στο άρθρο των New York Times The Children of Pornhub, ένα άρθρο που ανάγκασε το MindGeek να διαγράψει εκατομμύρια βίντεο και να κάνει σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές και τις πρακτικές του.

Οι ισχυρισμοί της συνοψίζονται στην προδικαστική απόφαση του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Καλιφόρνια.

Το αρχικό αδιαμφησβήτητο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Pornhub χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της, είχε 400.000 προβολές τη στιγμή που το ανακάλυψε, όπως ισχυρίστηκε η Fleites.

Σημείωσε δε, ότι αφού έλαβε γνώση του βίντεο, επικοινώνησε με τη MindGeek προσποιούμενη τη μητέρα της «για να ενημερώσει την εταιρεία ότι το βίντεο χαρακτηρίζεται ως παιδική πορνογραφία». Λίγες εβδομάδες αργότερα το βίντεο αφαιρέθηκε.

Αλλά το βίντεο ανέβηκε ξανά αρκετές φορές από χρήστες, με μία από τις μεταφορτώσεις να προβάλλεται 2,7 εκατομμύρια φορές.

Το MindGeek κέρδισε έσοδα από διαφημίσεις από αυτές τις νέες μεταφορτώσεις, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Fleites.

Η Fleites ισχυρίζεται ότι η ζωή της είχε «ξεφύγει από κάθε έλεγχο». Έκανε αρκετές απόπειρες αυτοκτονίας και οι οικογενειακές σχέσεις επιδεινώθηκαν. Ενώ ζούσε στο σπίτι ενός φίλου της, σύμφωνα με την ίδια, ένας άνδρας τη μύησε την ηρωίνη.

Για να χρηματοδοτήσει τον εθισμό της, ενώ ήταν ακόμη παιδί, έκανε και άλλα πορνογραφικά βίντεο κατόπιν εντολής αυτού του άνδρα, μερικά από τα οποία ανέβηκαν επίσης στο Pornhub.

«Ενώ η MindGeek επωφελήθηκε από την παιδική πορνογραφία με την ενάγουσα, εκείνη ήταν κατά διαστήματα άστεγη ή ζούσε στο αυτοκίνητό της, εθισμένη στην ηρωίνη, καταθλιπτική και αυτοκτονική και χωρίς την υποστήριξη της οικογένειάς της», ανέφερε ο δικαστής Cormac J. Carney.

Η MindGeek είπε στο BBC ότι σε αυτό το στάδιο της υπόθεσης, το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφανθεί για την αλήθεια των ισχυρισμών και καλείται να θεωρήσει ότι όλοι οι ισχυρισμοί της ενάγουσας είναι αληθινοί και ακριβείς.

«Όταν το δικαστήριο μπορέσει πραγματικά να εξετάσει τα γεγονότα, είμαστε βέβαιοι ότι οι αξιώσεις της ενάγουσας θα απορριφθούν λόγω έλλειψης αξιών», ανέφερε η εταιρεία.

Ο δικαστής έκρινε ότι, στο τρέχον στάδιο της διαδικασίας, «το δικαστήριο μπορεί να συναγάγει μια ισχυρή πιθανότητα ότι το δίκτυο της Visa εμπλέκεται σε ορισμένες τουλάχιστον διαφημιστικές συναλλαγές, που σχετίζονται άμεσα με τα βίντεο της ενάγουσας».

Ωστόσο, η Visa, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι «ο ισχυρισμός ότι η Visa αναγνώρισε τη MindGeek ως εξουσιοδοτημένο έμπορο και διεκπεραίωσε τις πληρωμές στους ιστότοπούς της, δεν υποδηλώνει ότι η εταιρεία συμφώνησε να συμμετάσχει σε διακίνηση σεξουαλικού υλικού οποιουδήποτε είδους».

Υποστήριξε επίσης, ότι μια εμπορική σχέση από μόνη της δεν συνιστά συνωμοσία.

Ωστόσο, ο δικαστής Carney είπε ότι, και πάλι στο παρόν στάδιο της διαδικασίας, «το δικαστήριο μπορεί άνετα να συμπεράνει ότι η Visa είχε σκοπό να βοηθήσει τη MindGeek να δημιουργήσει έσοδα από παιδική πορνογραφία βασισμένη στο γεγονός ότι η Visa συνέχισε να παρέχει στη MindGeek τα μέσα για να το κάνει και γνώριζε ότι η MindGeek πράγματι το έκανε».

»Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, η Visa δεν φέρεται να δημιούργησε απλώς ένα κίνητρο για τη διάπραξη ενός εγκλήματος, φέρεται να παρείχε εν γνώσει της, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση ενός εγκλήματος» επισήμανε ο δικαστής.

Εκπρόσωπος της Visa είπε στην Washongton Post ότι καταδικάζει τη διακίνηση σεξουαλικού υλικού, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

«Αυτή η προδικαστική απόφαση είναι απογοητευτική και εσφαλμένα χαρακτηρίζει τον ρόλο της Visa και τις πολιτικές και πρακτικές της. Η Visa δεν θα ανεχθεί τη χρήση του δικτύου μας για παράνομη δραστηριότητα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η Visa είναι ακατάλληλα κατηγορούμενη σε αυτήν την υπόθεση» επισήμανε.

Εντωμεταξύ τον περασμένο μήνα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της MindGeek παραιτήθηκαν.

Οι αποχωρήσεις τους ακολούθησαν μετά από νέο δημοσίευμα του περιοδικού New Yorker, που μεταξύ άλλων εξέταζε τις πολιτικές μετριοπάθειας της εταιρείας.

Η MindGeek είπε στο BBC ότι έχει μηδενική ανοχή στην ανάρτηση παράνομου περιεχομένου στις πλατφόρμες της, ότι απαγόρευσε τις μεταφορτώσεις από οποιονδήποτε δεν έχει υποβάλει ταυτότητα που έχει εκδοθεί από την κυβέρνηση και ότι εξάλειψε τη δυνατότητα λήψης δωρεάν περιεχομένου.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι η εταιρεία ενσωματώνει διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες και εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου ενώ καθιέρωσε το ψηφιακό δακτυλικό αποτύπωμα όλων των βίντεο που διαπιστώθηκε ότι παραβιάζουν τις Πολιτικές Μη Συναινετικού Περιεχομένου, ώστε να βοηθήσει στην προστασία από την αναδημοσίευση βίντεο που έχουν αφαιρεθεί.

Η εταιρεία είπε επίσης ότι κάθε υπαινιγμός πως δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψιν της την εξάλειψη παράνομου υλικού είναι «κατηγορηματικά ψευδής».

Με πληροφορίες του BBC/WashingtonPost/NewYorkTimes