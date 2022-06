Η Τζένιφερ Λόπεζ στη σκηνή με την «αγαπημένη της παρτενέρ», τη 14χρονη κόρη της - Την παρουσίασε με την αντωνυμία «αυτοί»

Η Τζένιφερ Λόπεζ ερμήνευσε ένα ντουέτο με το «αγαπημένη μου παρτενέρ» αυτήν την εβδομάδα, την 14χρονη κόρη της, Emme.

Η 52χρονη σούπερσταρ εμφανίστηκε στο Blue Diamond Gala του Dodgers Foundation στο Λος Άντζελες.

Φορώντας βεραμάν παντελόνα και αντίστοιχου χρώματος κροπ τοπ με φτερά, η βραβευμένη με Grammy Λόπεζ σύστησε την ιδιαίτερη καλεσμένη της χρησιμοποιώντας τις αντωνυμίες αυτοί/αυτούς (they/them).

«Η τελευταία φορά που τραγουδήσαμε μαζί ήταν σε ένα μεγάλο στάδιο σαν κι αυτό εδώ και τους ζήτησαν να τραγουδούν μαζί μου συνέχεια, και δεν το έκαναν. Οπότε, αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Είναι εξαιρετικά πολυάσχολοι. Κλεισμένοι. Και ακριβοί» αστειεύτηκε.

«Μου κοστίζουν όταν βγαίνουν. Όμως, αξίζουν το κάθε σεντ γιατί είναι οι αγαπημένοι μου παρτενέρ πάντα. Οπότε, κακόμαθέ με, σε παρακαλώ» είπε η Λόπεζ καλώντας τη 14χρονη κόρη της με τον Μαρκ Άντονι στη σκηνή.

Η μικρή τραγούδησε μαζί με τη μαμά της το Born in the U.S.A του Μπρους Σπρίνγκστιν και ένα σόλο μέρος της επιτυχίας της Λόπεζ Let's Get Loud.



Η μικρή περφόρμερ κρατούσε μικρόφωνο στα χρώματα του ουράνιου τόξου στην ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων για την εκπαίδευση, την υγεία, τους άστεγους και ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης στο Λος Άντζελες.

Η κοινή εμφάνιση μαμάς και κόρης έρχεται δύο χρονια μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση της μικρής στο ημίχρονο του τελικού του NFL το 2020.

Τον Φεβρουάριο του 2020, η Λόπεζ είχε παραδεχτεί στο The Tonight Show του Τζίμι Φάλον πως θαυμάζει το «ερμηνευτικό γονίδιο» της κόρης της.

«Δεν μεγαλοποιεί στο μυαλό της τα της παράστασης ή πόσο αυτή τη φοβίζει. Αυτό πρέπει να κάνεις όταν βρίσκεσαι εκεί πάνω, ξέρεις, πρέπει να έχεις τον έλεγχο. Εκείνη έχει αυτό το γονίδιο, το γονίδιο του ότι "είμαι άνετη εδώ...". Μακάρι να ένιωθα κι εγώ όπως εκείνη» είχε πει η ίδια.

Με πληροφορίες από Daily Mail/Harper Bazaar