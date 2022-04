Η συγγραφέας του «How to Murder Your Husband» κατηγορείται πως σκότωσε τον άντρα της

Μια συγγραφέας ρομαντικών μυθιστορημάτων, που κάποτε έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο «How to Murder Your Husband» κατηγορείται πως πυροβόλησε και σκότωσε τον σύζυγό της για μια ασφάλεια 1,5 εκατ. δολαρίων.

Η Nancy Crampton-Brophy, 71 ετών, δηλώνει αθώα στις κατηγορίες δολοφονίας του συζύγου της, Daniel Brophy, με τον οποίο ήταν παντρεμένη 25 χρόνια, και πέθανε τον Ιούνιο του 2018.

Ο Daniel Brophy βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμό στην πλάτη και στο στήθος του, στο Ινστιτούτο Μαγειρικής του Όρεγκον, όπου δίδασκε, λίγο μετά την άφιξή του στη δουλειά, ανέφερε η τοπική εφημερίδα KGW8.

Ο Daniel Brophy βρέθηκε με τραύματα από πυροβολισμό στην πλάτη και το στήθος. Φωτ: Rachman, Chad

Η 71χρονη, η οποία είπε στην αστυνομία ότι βρισκόταν στο σπίτι τους την στιγμή του πυροβολισμού, συνελήφθη μήνες αργότερα όταν οι ντετέκτιβ είπαν ότι βρισκόταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Η ίδια γνωστοποίησε την δολοφονία του Daniel μέσω Facebook, γράφοντας: «Για τους φίλους και την οικογένειά μου στο Facebook, έχω θλιβερά νέα να πω. Ο σύζυγός μου και καλύτερος φίλος μου, ο σεφ Dan Brophy σκοτώθηκε χθες το πρωί».

Και πρόσθεσε: «Για όσους είστε κοντά μου και νιώθετε ότι αυτό θα άξιζε ένα τηλεφώνημα, έχετε δίκιο, αλλά παλεύω να βγάλω άκρη με τα πάντα αυτή τη στιγμή».

Το 2011 είχε γράψει ένα δοκίμιο με τίτλο «How to Murder Your Husband».

Μέρες μετά την δολοφονία, φέρεται να είχε ζητήσει επίσης από αστυνομικούς να της δώσουν ένα γράμμα που έλεγε ότι δεν ήταν ύποπτη για τη δολοφονία του συζύγου της, ώστε να μπορεί να εισπράξει την ασφάλεια ζωής του, αξίας 40.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι αρχές πληροφορήθηκαν αργότερα ότι θα κέρδιζε 1,5 εκατ. δολάρια από τον θάνατο του συζύγου της.

Είπε στην αστυνομία ότι βρισκόταν στο σπίτι την στιγμή του πυροβολισμού αλλά διαπιστώθηκε πως ήταν κοντά στον τόπο του εγκλήματος. Φωτ: Multnomah County Sheriff's Offic

Η Nancy Crampton-Brophy έχει γράψει μεταξύ άλλων τα βιβλία «Hell on the Heart» και «The Wrong Husband», ενώ το 2011 έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο «How to Murder Your Husband», όπου μέσα ανέφερε: «Ως συγγραφέας ρομαντικών βιβλίων με σασπένς, αφιερώνω πολύ χρόνο στο να σκέφτομαι τον φόνο και, κατά συνέπεια, την αστυνομική διαδικασία. Εξάλλου, αν ο φόνος υποτίθεται ότι με ελευθερώνει, σίγουρα δεν θέλω να περάσω καθόλου χρόνο στη φυλακή».

«Είναι πιο εύκολο να ευχηθείς σε κάποιον να πεθάνει παρά να τον σκοτώσεις πραγματικά. Αλλά αυτό που ξέρω για τη δολοφονία είναι ότι ο καθένας μας το έχει μέσα του όταν τον πιέσουν αρκετά», πρόσθεσε.