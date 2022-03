Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έγινε 57: «Νιώθω τόσο τυχερή»- Η throwback φωτογραφία της Σίνθια Νίξον

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έγινε 57 ετών και οι συμπρωταγωνιστές της, Σίνθια Νίξον και Μάριο Καντόν, αποφάσισαν να της ευχηθούν με μερικές throwback φωτογραφίες.

Η 55χρονη «Μιράντα» δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία τους από την ταινία Sex & the City, που κυκλοφόρησε το 2008, γράφοντας: «Παλιά μου φίλη, σε λατρεύω και θαυμάζω πόσο απίστευτη γυναίκα είσαι. Πάντα το έκανα. Και θα το κάνω πάντα».

Για την ιστορία, οι δυο τους γνωρίζονται πολύ πριν το Sex & the City αφού υπήρξαν αμφότερες παιδιά-ηθοποιοί και συναντήθηκαν σε διάφορες δουλειές τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, μεταξύ άλλων το «My Body, My Child» του 1982, όπου είχαν υποδυθεί τις αδερφές.

Ο Μάριο Καντόν, που υποδύεται τον Anthony Marentino και στην καινούργια σειρά, δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ από τα παρασκήνια του And Just Like That, όπου κάνουν «μαγικά» στην κάμερα.

«Τι τυχερό αγόρι είμαι που σε γνωρίζω, συνεργάζομαι μαζί σου και είμαι μέρος του μεγαλείου σου», έγραψε στη λεζάντα. «Σε λατρεύω. Όλη την αγάπη μου...στο θέατρο και τη ζωή. Εδώ τραγουδάμε το "We Got Magic To Do"».

Τα γενέθλια της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ την βρήκαν πριν από ακόμη μια παράσταση του «Plaza Suite» στο Μπρόντγουεϊ, όπου πρωταγωνιστεί με τον σύζυγό της, Μάθιου Μπρόντερικ, με τον οποίο είναι παντρεμένοι 25 χρόνια.

Η διάσημη ηθοποιός ευχαρίστησε τους 7,9 εκατομμύρια followers της στο Instagram για τις ευχές, με ένα βίντεο από τα παρασκήνια της παράστασης.

«Σας ευχαριστώ όλους για όλες τις ευχές, τις ευγενικές και καλές σκέψεις και τα λουλούδια στο θέατρο», είπε, δείχνοντας τις ανθοδέσμες στο καμαρίνι της. «Είναι τόσο γενναιόδωρο και νιώθω πολύ τυχερή», πρόσθεσε.