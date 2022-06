Η Σαουδική Αραβία απαγορεύει την προβολή του animation «Lightyear» λόγω γκέι φιλιού

Το spin-off του Toy Story, Lightyear δεν θα κυκλοφορήσει στη Σαουδική Αραβία λόγω ενός γκέι φιλιού.

Πρόκειται για την τελευταία ταινία σε μία λίστα από παραγωγές του Χόλυγουντ που έχουν απαγορευτεί στην Μέση Ανατολή λόγω ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχομένου.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η εν λόγω σκηνή περιελάμβανε την Alisha Hawthorne, μία φύλακα του διαστήματος (με τη φωνή της Uzo Aduba) και τη σύντροφό της που χαιρετούν η μία την άλλη με ένα φιλί στα χείλη.

Η σκηνή, αρχικά είχε κοπεί από την ταινία, αλλά επανήλθε μετά τον σάλο που προέκυψε όταν υπάλληλοι της Pixar, ισχυρίστηκαν ότι η Disney είχε λογοκρίνει την «αφανώς ομοφυλοφιλική στοργή».

Το Variety αναφέρει ότι το Lightyear δεν υποβλήθηκε καν σε διαδικασία λογοκρισίας στη Σαουδική Αραβία, καθώς όπως αναμενόταν η ταινία δεν θα «περνούσε» καν, λόγω της απόλυτης απαγόρευσης των ομοφυλοφιλικών σχέσεων στη χώρα.

Ωστόσο, η ταινία της Pixar λογοκρίθηκε στα συγκριτικά πιο φιλελεύθερα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά η άδεια προβολής της ταινίας ανακλήθηκε μετά από καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα προβλήματα της «Lightyear» στη Μέση Ανατολή είναι τα τελευταία σε μια σειρά εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ταινίες που περιέχουν ΛΟΑΤΚΙ+ αναφορές.

Η ταινία του 2020 της Pixar, «Onward» απαγορεύτηκε στο Κουβέιτ, το Ομάν και το Κατάρ καθώς και στη Σαουδική Αραβία, αφού ένας χαρακτήρας στον οποίο δανείζει τη φωνή της η Λένα Γουέιθ αφήνει υπονοούμενα ότι είναι λεσβία.

Επίσης, η τελευταία ταινία του «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» δεν κυκλοφόρησε σε αρκετές από τις χώρες του Κόλπου λόγω συμπερίληψης στο σενάριο του χαρακτήρα της America Chavez, μιας έφηβης λεσβίας που υποδύεται η Xochitl Gomez.

Η Σαουδική Αραβία, η οποία νομιμοποίησε τους κινηματογράφους το 2018, απαγόρευσε επίσης το πρόσφατο ριμέικ του «West Side Story» καθώς περιείχε έναν τρανς χαρακτήρα.

Αντίθετα ο «Μαύρος Πάνθηρας» προβλήθηκε στη χώρα, την πρώτη μέρα μετά τη νομιμοποίηση των σινεμά, αφού η Disney συμφώνησε πρώτα να κάνει περικοπές διάρκειας 40 δευτερολέπτων, συμπεριλαμβανομένων δύο σκηνών με φιλιά.

Με πληροφορίες του Guardian