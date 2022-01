Η Ρούνεϊ Μάρα υποδύεται την Όντρεϊ Χέπμπορν σε νέα βιογραφική ταινία

Η Ρούνεϊ Μάρα θα υποδυθεί την αγαπημένη Όντρεϊ Χέπμπορν σε μια βιογραφική ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη του «Call Me By Your Name», Λούκα Γκουαντανίνο.

Η ταινία είναι ένα νέο project των Apple Studios ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή προς το παρόν.

Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του The Current War, Μάικλ Μίτνικ.

Η Χέπμπορν, μια από τις πιο διάσημες και εμβληματικές ηθοποιούς της γενιάς της, βρίσκεται μεταξύ της ελίτ κάστας των ηθοποιών που είναι κάτοχοι EGOT, δηλαδή αυτοί που έχουν κερδίσει βραβεία Emmy, Oscar, Tony και Grammy.

Η Μάρα από την άλλη, έχει ήδη υπάρξει υποψήφια για δύο Όσκαρ για τους ρόλους της στην αμερικανική μεταφορά των «The Girl With The Dragon Tattoo» και «Carol». Πρόσφατα, η Μάρα ξαναβρέθηκε με την Κέιτ Μπλάνσετ (συμπρωταγωνίστριά της στο Carol) στην τελευταία ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, Nightmare Alley.

Ο σκηνοθέτης δε, Λούκα Γκουαντανίνο είναι παλιός γνώριμος στην κινηματογραφική μεταφορά των ιστοριών της μόδας.

Πέρυσι είχε σκηνοθετήσει μια μικρού μήκους ταινία για την ανοιξιάτικη κολεξιόν του οίκου μόδας του Σαλβατόρε Φεραγκάμο ενώ πρόσφατα επέστρεψε με μία ταινία μεσαίου μήκους, την «O Night Divine» διάρκειας περίπου 43 λεπτών με θέμα τα ZARA της Ισπανίας, επίσης με την σεναριακή υπογραφή του Μάικλ Μίτνικ.

Με πληροφορείς του ΝΜΕ