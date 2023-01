Η παρακολούθηση πορνό απαιτεί πλέον ταυτότητα στη Λουιζιάνα- και «οφείλεται» στην Μπίλι Έλις

Οι πορνογραφικές ιστοσελίδες πρέπει να ελέγχουν ότι οι χρήστες στη Λουιζιάνα είναι άνω των 18 ετών, αλλιώς κινδυνεύουν με μήνυση, σύμφωνα με νέο νόμο της αμερικανικής πολιτείας.

Η Ρεπουμπλικανή Λόρι Σλέγκελ, η οποία εισήγαγε το νομοσχέδιο, λέει ότι εμπνεύστηκε από τη μουσικό Μπίλι Έλις, η οποία έχει μιλήσει για την επίδραση που είχε πάνω της η παρακολούθηση πορνό ως παιδί.

Ωστόσο οι ακτιβιστές της αμερικανικής βιομηχανίας ενηλίκων υποστηρίζουν ότι ο νόμος είναι η λάθος λύση.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, οι περισσότεροι χρήστες θα καλούνται να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για smartphone, που ονομάζεται LA Wallet, για να δείχνουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Η εφαρμογή απαιτεί άδεια οδήγησης ή επίσημη κρατική ταυτότητα για την εξακρίβωση της ηλικίας ενός ατόμου.

Οι χρήστες ενός από τους μεγαλύτερους πορνογραφικούς ιστότοπους, του Pornhub, κατευθύνονται πλέον σε μια διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter.

«Ο νόμος της Λουιζιάνα απαιτεί πλέον από εμάς να θέσουμε σε εφαρμογή μια διαδικασία επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών που συνδέονται στον ιστότοπό μας από τη Λουιζιάνα», γράφει το κείμενο.

Το μήνυμα αναφέρει επίσης ότι ο ιστότοπος «εγγυάται» ότι δεν συλλέγει δεδομένα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τη διατήρηση δεδομένων.

Έλεγχος της ελευθερίας του λόγου;

Ο νόμος δεν καθιστά παράνομη την πρόσβαση παιδιών σε πορνογραφικούς ιστότοπους, αλλά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μηνύουν ιστότοπους που δεν έχουν ηλικιακό έλεγχο.

Ένας ομοσπονδιακός νόμος που θα δίνει στις ρυθμιστικές αρχές την εξουσία να επιβάλλουν ηλικιακή επαλήθευση σε όλη τη χώρα προτάθηκε τον περασμένο μήνα από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μάικ Λι, από τη Γιούτα.

Ο νόμος Shielding Children's Retinas from Egregious Exposure on the Net Act θα έκανε τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ να απαιτούν από τους ιστότοπους να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών τους.

Ωστόσο, ορισμένοι δικηγόροι αμφισβητούν κατά πόσον η νομοθεσία της Λουιζιάνα είναι συμβατή με τις συνταγματικές προστασίες των ΗΠΑ για την ελευθερία του λόγου. Οι ακτιβιστές σημειώνουν ότι ένας προηγούμενος νόμος κρίθηκε αντισυνταγματικός από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Μάικ Στάμπιλ, της Free Speech Coalition, η οποία διεξάγει εκστρατείες για τα δικαιώματα της βιομηχανίας ενηλίκων, δήλωσε στο BBC: «Θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για να αποτρέψουμε την πρόσβαση ανηλίκων σε περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά τα απλά, δωρεάν φίλτρα που είναι διαθέσιμα στις περισσότερες συσκευές θα πετύχαιναν το ίδιο πράγμα».

«Το νομοσχέδιο ήταν επικίνδυνο βήμα προς τη λογοκρισία και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συντηρητικών και θρησκευτικών ομάδων να "αφαιρέσουν το σεξ και τις πληροφορίες για το σεξ από το δημόσιο χώρο"», πρόσθεσε.

Η Λόρι Σλέγκελ λέει ότι είναι «πιστοποιημένη θεραπεύτρια σεξουαλικού εθισμού», συμπεριλαμβανομένου του «εθισμού» στην πορνογραφία.

Όπως είπε στο USA Today, το νομοσχέδιο δεν έχει σχεδιαστεί για να εμποδίσει τους ενήλικες να έχουν πρόσβαση στην πορνογραφία, αλλά αφορά μόνο την προστασία των παιδιών.

Σημείωσε επίσης ότι εμπνεύστηκε να αναλάβει δράση από την Μπίλι Έλις, η οποία δήλωσε σε συνέντευξή της το 2021 ότι παρακολουθούσε πορνογραφία από την ηλικία των 11 ετών και ένιωθε ότι τη βοηθούσε να είναι «ένας από τους άντρες».

Η τραγουδίστρια είπε ακόμη ότι η εμπειρία αυτή την οδήγησε στο να «μην λέει όχι σε πράγματα που δεν ήταν καλά» όταν άρχισε να κάνει σεξ.

Προσωπικά δεδομένα

Υπέρμαχοι της προστασίας της ιδιωτικής ζωής υποστηρίζουν ότι τα συστήματα επαλήθευσης ηλικίας μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν με τη χρήση εικονικών ιδιωτικών δικτύων.

Έκθεση της Ofcom πέρυσι διαπίστωσε ότι 1 στα 20 παιδιά (6%) έχει ήδη παρακάμψει τους γονικούς ελέγχους που περιορίζουν την πρόσβαση σε ορισμένους ιστότοπους.

Και επικριτές λένε ότι τα συστήματα αυτά συλλέγουν μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις σεξουαλικές προτιμήσεις των χρηστών.

Ο Τζέισον Κέλεϊ, της ομάδας ψηφιακών πολιτικών ελευθεριών Electronic Frontier Foundation, δήλωσε στο BBC: «Συστήματα επαλήθευσης ηλικίας, όπως αυτά που απαιτεί ο νόμος της Λουιζιάνα, αναγκάζουν τους χρήστες να παραδώσουν προσωπικά δεδομένα σε τρίτους απλώς και μόνο για να χρησιμοποιήσουν έναν ιστότοπο. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα διατηρηθούν».

Ωστόσο, οι πάροχοι των συστημάτων ελέγχου ηλικίας διαφωνούν ότι υπάρχει κίνδυνος για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Ο Μπεν Κιρλ, της πλατφόρμας επαλήθευσης ηλικίας 1account με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι το μόνο που θα δει ένας ιστότοπος ενηλίκων που χρησιμοποιεί το σύστημά του «είναι μια απλή απάντηση ναι/όχι στο αίτημα επαλήθευσης ενός χρήστη πριν από την αποδοχή της πρόσβασης».

Ανέφερε επίσης ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την απόδειξη της ηλικίας διαγράφονται μόλις ένα άτομο επικυρωθεί και σε καμία περίπτωση δεν αποθηκεύονται από την πλατφόρμα και δεν τίθενται ποτέ στη διάθεση του ιστότοπου ενηλίκων.

Με πληροφορίες από BBC