Η οικογένεια της Αρίθα Φράνκλιν αντιδρά στο βιογραφικό αφιέρωμα του National Geographic

Η οικογένεια της Αρίθα Φράνκλιν αποποιείται το νέο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της τραγουδίστριας, λέγοντας ότι δεν τους ζητήθηκε η γνώμη και ότι «δεν στηρίζουν» την συγκεκριμένη παραγωγή.

Στο «Genius: Aretha», που προβάλλεται στις ΗΠΑ από το National Geographic, πρωταγωνιστεί η Βρετανίδα υποψήφια για Όσκαρ, Σίνθια Έριβο.

Το κανάλι από την πλευρά του ισχυρίζεται ότι είχε λάβει την απαιτούμενη άδεια για να κάνει το «αφιέρωμα στην ιδιοφυΐα της Αρίθα».

Αλλά η οικογένεια λέει ότι αποκόπηκαν από τη διαδικασία παραγωγής και ζήτησαν από τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να μποϊκοτάρουν στη σειρά κάνοντας λόγο για «σεβασμό προς την οικογένειά μας».

Η εγγονή της Βασίλισσας της Σόουλ, Γκρέις δημοσίευσε ένα βίντεο διαμαρτυρόμενη κατά της σειράς μαζί με τους γονείς, τα αδέλφια και τους φίλους της την περασμένη εβδομάδα.

Σε ένα βίντεο στο TikTok, φέρονται να φωνάζουν ρυθμικά «Αυτή η ταινία πρέπει να σταματήσει! Αυτή η ταινία πρέπει να σταματήσει!».

«Ως άμεση οικογένεια (της Αρίθα Φράνκλιν), πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε λόγο σε οποιοδήποτε βιογραφικό έργο της ζωής της γιαγιάς μου, καθώς είναι δύσκολο να υπάρχει ακριβής απεικόνιση της ζωής κάποιου χωρίς να μιλήσουν (οι υπεύθυνοι) με τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά», εξήγησε.

«Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής, σκηνοθεσίας και μαγνητοσκόπησης αυτής της ταινίας, επικοινωνήσαμε με την Genius ως οικογένεια σε πολλές περιπτώσεις, και δεν τύχαμε σεβασμού ενώ μας είπαν ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία.

»Ως η άμεση οικογένεια - δίνουμε έμφαση στο άμεση - δεν υποστηρίζουμε αυτήν την ταινία και σας ζητάμε επίσης να μην την στηρίξετε, καθώς αισθανόμαστε εξαιρετικά προσβεβλημένοι και πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν πολλές ανακρίβειες σχετικά με τη ζωή της γιαγιάς μου».

Η πλευρά του National Geographic

Η σειρά των 8 επεισοδίων του National Geographic ανακοινώθηκε το 2019, ωστόσο σύμφωνα με την οικογένεια η παραγωγή απέρριψε τις προσπάθειές της για επικοινωνία.

«Αυτό που ανακαλύψαμε στο παρελθόν είναι ότι συνήθως όταν οι άνθρωποι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου, αυτό είναι ένα προοίμιο για κάποιο είδος μη επαγγελματικής συμπεριφοράς ή αναλήθειας ή συκοφαντίας, οπότε δεν είμαστε σίγουροι τι είναι αυτό που θα δούμε σε αυτήν τη σειρά», δήλωσε ο γιος της Φράνκλιν, Kecalf, στο περιοδικό Rolling Stone.

Η οικογένεια παραδέχτηκε ότι δεν είχε δει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο φέρει σε μεγάλο βαθμό την υπογραφή της βραβευμένης με Πούλιτζερ θεατρικής συγγραφέα, Suzan-Lori Parks.

Απαντώντας στην κριτική της οικογένειας, το National Geographic σημείωσε ότι είχε άδεια να κάνει την ταινία από την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας της Αρίθα Φράνκλιν, η οποία είναι επί του παρόντος ξεχωριστή οντότητα εν μέσω διαφωνιών σχετικά με την διαθήκη της τραγουδίστριας.

Ωστόσο, αυτή η άδεια δεν επεκτείνεται στην αδειοδότηση των σπουδαιότερων τραγουδιών της, συμπεριλαμβανομένου του Respect και του (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Το κανάλι πρόσθεσε ότι η πρόθεση της σειράς Genius, η οποία έχει στο παρελθόν παρουσιάσει τις ζωές του Άλμπερτ Αϊνστάιν και του Πάμπλο Πικάσο, ήταν να κάνει ένα «αφιέρωμα στην ιδιοφυΐα της Αρίθα - κάτι που ελπίζουμε ότι όλοι μπορούμε να γιορτάσουμε».

«Λάβαμε το μήνυμα από την οικογένεια, το ακούμε και αναγνωρίζουμε την ανησυχία τους για την κληρονομιά της κ. Φράνκλιν», δήλωσε εκπρόσωπος του καναλιού.

«Πιστεύουμε ότι έχουμε έναν κοινό στόχο εδώ: να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε τη ζωή και την κληρονομιά της Αρίθα Φράνκλιν. Μπορούμε να σας πούμε ότι όλοι όσοι δούλεψαν στο «Genius: Aretha» προσέγγισαν το θέμα προκειμένου να πουν την ιστορία της κα Φράνκλιν με σεβασμό, σε κάθε πτυχή της σειράς και σε κάθε απόφαση που λάβαμε».

Οι πρώτες αντιδράσεις ωστόσο για τη σειρά είναι ανάμικτες.

Οι κριτικοί επαίνεσαν την εμφάνιση της Έριβο, η οποία, σύμφωνα με τον Guardian, «αναδεικνύει τον τεράστιο αισθησιασμό της καλλιτεχνικής υπόστασης της Φράνκλιν».

Ωστόσο οι New York Times δεν πείστηκαν και έκαναν λόγο για «υπερβολικά οικείους ρυθμούς της βιογραφίας». Το Variety έγραψε για μια παρουσίαση που «μπερδεύει τους χαρακτήρες και μία αφήγηση σε απογοητευτικές εμπλοκές» ενώ οι Chicago Sun-Times κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «Ως εκτεταμένη βιογραφική οπτική, η προβολή της Αρίθα τελεί τους σκοπούς της και είναι αρκετά διεξοδική».

«Ως μία παρουσίαση ενός από τα μεγάλα αστέρια της εποχής μας, που υποδύεται ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια όλων των εποχών, είναι επιτυχία» ανέφερε.

Η Αρίθα Φράνκλιν υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της ποπ, της σόουλ, της γκόσπελ και της R&B μουσικής, που σημείωσε περισσότερα από 100 επιτυχημένα singles στα charts των Billboard των ΗΠΑ, από το Chain of Fools και το Respect to Think μέχρι το (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.

Η εξαιρετική επιτυχία της συνδυάστηκε με μια εξίσου δραματική προσωπική ζωή, στην οποία επέζησε καταχρηστικών σχέσεων ενώ συνεργάστηκε με ηγέτες πολιτικών δικαιωμάτων όπως ο Μάρτιν Λούθεν Κινγκ.

Μια βιογραφία της, με πρωταγωνίστρια της Τζένιφερ Χάντσον, ήταν ήδη σε διαδικασία παραγωγής το 2018, όταν η βασίλισσα της σόουλ πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος.

Η ταινία, με τη συμμετοχή της οικογένειάς της, αναμένεται να προβληθεί το καλοκαίρι.

Με πληροφορίες του BBC