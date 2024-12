Η Μαράια Κάρεϊ έχει εμμονή με τα Χριστούγεννα λόγω των ομοφυλόφιλων θείων της

Ο λόγος που η Μαράια Κάρεϊ έχει τέτοια εμμονή και λατρεύει τα Χριστούγεννα, είναι στην πραγματικότητα δύο ομοφυλόφιλοι θείοι της.

Η Μαράια Κάρεϊ, που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί ως «ιέρεια» των Χριστουγέννων με το «All I want for Chrismas is you», μπορεί τώρα να περνά την εορταστική περίοδο με αγαπημένους φίλους και συγγενείς της πλουσιοπάροχα σε πολυτελή καταλύματα στο Άσπεν, όμως η ζωή της δεν ήταν πάντα ιδανική.

Στα απομνημονεύματά της «The Meaning Of Mariah Carey», η τραγουδίστρια αναφέρει πως τα πράγματα στο πατρικό της σπίτι δεν ήταν πάντα ρόδινα την εορταστική περίοδο. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει, η μητέρα της προσκαλούσε τα αδέλφια της για δείπνο, όμως στο τέλος της βραδιάς όλοι τους τσακώνονταν, με την ίδια να τους παρακαλά να σταματήσουν.

Η εμπειρία αυτή την έκανε να επιθυμεί ένα πιο ευτυχισμένο οικογενειακό περιβάλλον, όπως αυτό που είχε όταν ήταν με τους δύο ομοφυλόφιλους θείους της Burt και Myron, τους οποίους περιγράφει ως δύο από τους πιο αγαπημένους της ανθρώπους. Μάλιστα σε αυτούς αποδίδει πολλά θετικά στοιχεία που έλαβε κατά την ανατροφή της.

«Νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενοι με όσα έχω κάνει ως τώρα» είχε δηλώσει η Μαράια Κάρεϊ μιλώντας για εκείνους στο NME, δείχνοντας παράλληλα τα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ της, τα τηλεοπτικά αφιερώματα και τη γενικότερη απήχησή της στις γιορτές. «Με αγαπούσαν και με έκαναν να νιώθω ότι δεν ήμουν παράξενη», συμπλήρωσε.

Ο Myron την εντυπωσίαζε πάντα με την άψογη αισθητική, το ντύσιμό του και τα καλοχτενισμένα μαλλιά του, ανέφερε η τραγουδίστρια, συμπληρώνοντας πως ήταν πολύ δεμένοι. Μάλιστα εκμυστηρεύεται πως οι τρεις τους διοργάνωναν φωτογραφήσεις με θέμα τα Χριστούγεννα, αξιοποιώντας τη δουλειά του Burt ως φωτογράφου.

Με πληροφορίες από Pink News