Η Lina Axelsson Kihlblom είναι η πρώτη τρανς υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας

Η Σουηδία απέκτησε την πρώτη τρανς υπουργό, η οποία εντάχθηκε στο νέο κυβερνητικό σχήμα της Μαγκνταλένα Άντερσον.

Η Lina Axelsson Kihlblom, 51 ετών, η οποία γεννήθηκε άνδρας και προχώρησε σε επέμβαση φυλομετάβασης στη δεκαετία του 1990, διορίστηκε υπουργός αρμόδια για τα σχολεία στη νέα κυβέρνηση, της πρώτης γυναίκα πρωθυπουργού της χώρας.

Η νέα κυβέρνηση δε, αποτελείται από 12 γυναίκες και 11 άνδρες.

Η νέα υπουργός, πρώην διευθύντρια σχολείου και νομικός, γράφει ιστορία καθώς είναι το πρώτο τρανς άτομο σε μια σουηδική κυβέρνηση.

Το 2015 κυκλοφόρησε το βιβλίο "Will You Like Me Now?" όπου καταγράφει την ιστορία της: πώς γεννήθηκε με ανδρικό σώμα και υποβλήθηκε σε χειρουργείο φυλομετάβασης.

Η Lina Axelsson Kihlbom είπε στο περιοδικό Icakuriren το 2018 για το πώς κατάλαβε νωρίς ότι γεννήθηκε σε λάθος σώμα.

«Ήταν μια κοριτσίστικη φωνή μέσα μου. Μάλλον δεν ήμουν πάνω από τριών ετών όταν μου έγινε ξεκάθαρο ότι είχε γίνει λάθος. Υπάρχουν φωτογραφίες μου όπου ως παιδί στέκομαι γυμνή με τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της μητέρας μου και ένα ροζ σουτιέν» είχε πει.

Περιγράφει πώς τότε κανείς δεν γνώριζε ότι υπήρχε καν η τρανσεξουαλικότητα και πώς πίστευε ότι ήταν η μόνη σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το να ζει κανείς σε ένα σώμα που δεν είναι δικό του σημαίνει ότι αποστασιοποιείται από αυτό. Το να είσαι γυμνός μπροστά σε άλλους είναι τρομερό. Φανταστείτε να κάνετε ντους σε λάθος αποδυτήρια για δώδεκα χρόνια. Στάθηκα εκεί με το speedo μαγιό μου και λαχταρούσα ένα μαγιό με μεγάλα πουά», λέει στο άρθρο της στο Icakuriren.

Το 2015 μίλησε ανοιχτά για τη επέμβαση φύλου που έκανε στα 24 της χρόνια, στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Skavlan».

«Θέλω να κάνω όλους να νιώθουν "ουάου, αν είναι αυτό δυνατόν!» είχε πει η ίδια στην Göteborgs-Posten.

«Οι τρανσέξουαλ υπήρχαν πάντα, θα υπάρχουν πάντα και δεν ντρεπόμαστε πια. Είμαστε η νέα κανονικότητα», είχε γράψει το 2018 σε άρθρο της που δημοσιοποιήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό SVT.

Διαζευγμένη και μητέρα δύο υιοθετημένων παιδιών, το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει τα δημοτικά και τα δευτεροβάθμια σχολεία, ενώ η υπουργός Παιδείας Άννα Έκστρομ είναι αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τον Οκτώβριο 2020, η ευρωβουλευτής Πέτρα Ντε Σούτερ είχε διοριστεί αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης και υπουργός Δημόσιας Διοίκησης. Είναι η πρώτη δηλωμένη διεμφυλική που κατάλαβε υπουργική θέση στην Ευρώπη.

Η υπουργός Όντρεϊ Τανγκ από την Ταϊβάν, η οποία διορίστηκε το 2016, θεωρείται από την πλευρά της το πρώτο μέλος κυβέρνησης στον κόσμο που είχε δηλώσει ανοικτά ότι είναι τρανσέξουαλ.

