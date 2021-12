Η Κέιτ Μίντλετον έπαιξε πιάνο για τα θύματα της πανδημίας- Συνόδευε τον Tom Walker

Η Κέιτ Μίντλετον έπαιξε πιάνο στην χθεσινή χριστουγεννιάτικη συναυλία, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ εμφανίστηκε στο πλευρό του μουσικού Tom Walker σε ένα βίντεο που προβλήθηκε στην εκδήλωση, καθώς οι δυο τους είχαν κάνει κρυφά γυρίσματα σε στούντιο ηχογράφησης πριν τη συναυλία.

Το «Royal Carols: Together At Christmas» διοργανώθηκε για ανθρώπους που υποστήριξαν τις κοινότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έγραψαν στο Twitter ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα ήταν διαφορετικά από αυτά που είχαν σχεδιάσει τόσοι πολλοί άνθρωποι.

«Από αυτούς που είναι μόνοι ή πρέπει να απομονωθούν μακριά από αγαπημένα πρόσωπα, μέχρι τους απίστευτους ανθρώπους που υποστηρίζουν το Σύστημα Υγείας μας και φροντίζουν όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη - σας σκεφτόμαστε», είπαν στο μήνυμά τους.

Ένα απόσπασμα με την Δούκισσα του Κέιμπριτζ να ερμηνεύει μαζί με τον Tom Walker ένα ανέκδοτο χριστουγεννιάτικο τραγούδι του, το «For They Who Can't Be Here» δημοσιεύτηκε στο Twitter του Παλατιού του Κένσινγκτον.

Ο Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης είπε ότι τον πλησίασε η Κέιτ Μίντλετον αφού συναντήθηκαν σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση.

«Μαζευτήκαμε, κάναμε πρόβες το τραγούδι ίσα με εννιά φορές και στο τέλος το είπε τέλεια. Μετά έφυγε για μερικές μέρες και εξασκήθηκε, και τελικά καταφέραμε να το ηχογραφήσουμε. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα γιατί είναι ένα πράγμα να παίζεις μαζί μου σε ένα στούντιο, μόνο εμείς οι δύο, και μετά κατευθείαν με ζωντανό κουαρτέτο εγχόρδων, πιανίστα και τραγουδιστές», είπε.

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ήμασταν και οι δύο πολύ αγχωμένοι μήπως δεν πάει καλά, μήπως κάποιος απογοήτευε τον άλλον αλλά ήταν υπέροχη».

Δείτε το βίντεο:

Με πληροφορίες από BBC