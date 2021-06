Η Κάιλι Τζένερ ένιωθε ότι δεν ήταν «για φίλημα» πριν στραφεί σε καλλυντικά και εμφυτεύματα

Στο πρώτο μέρος του reunion «Keeping Up With the Kardashians», η Κάιλι Τζένερ είπε ότι ένιωθε πως δεν ήταν «για φίλημα» και αυτό ενέπνευσε την σειρά καλλυντικών της.

«Νομίζω πως η αγάπη μου για το μακιγιάζ ξεκίνησε με την ανασφάλειά μου για τα χείλη μου... Είχα πραγματικά πολύ μικρά χείλη και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μέχρι ένα από τα πρώτα μου φιλιά», είπε η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics.

«Ένας τύπος μού είπε, "Θεέ μου, φιλάς τόσο καλά, αλλά έχεις τόσο μικρά χείλη", ή κάτι τέτοιο. Από τότε και μετά ένιωθα ότι δεν είμαι για φίλημα», πρόσθεσε η 23χρονη επιχειρηματίας και influencer, που στράφηκε στο μακιγιάζ -και αργότερα στα εμφυτεύματα χειλιών- για να βελτιώσει το διάσημο σήμερα χαρακτηριστικό της.

«Είχα μια ανασφάλεια επειδή αυτός ο τύπος μού είπε κάτι μια φορά», συνέχισε. «Μετά έπαθα εμμονή με το μακιγιάζ επειδή έβαζα υπερβολικά πολύ μολύβι στο περίγραμμα των χειλιών μου και απλώς με έκανε να νιώθω αυτοπεποίθηση», ανέφερε.

Η Kylie Jenner τον Δεκέμβριο του 2013, τον Νοέμβριο του 2014 και τον Απρίλιο του 2015.

Χρόνια μετά, η Κάιλι Τζένερ λέει πως πλέον έχει ξεπεράσει την προσβολή. «Προφανώς και δεν το σκέφτομαι πλέον», είπε.

Ωστόσο οι ανασφάλειές της λειτούργησαν ως φιλί της ζωής για το διάσημο brand ομορφιάς, που ξεκίνησε το 2014 με -τι άλλο;- καλλυντικά για χείλη. Και η βιομηχανία της δεν φαίνεται να δείχνει σημάδια καμπής, καθώς το 2019 κυκλοφόρησε επίσης την σειρά Kylie Skin και πρόσφατα ανακοίνωσε νέο brand για μωρά. Επίσης έχει κατοχυρώσει τα Kylie Body, Kylie Hair και Kylie Swim, κάτι που υπονοεί ότι μελλοντικά θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες.