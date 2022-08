Η J.K. Rowling μίλησε για την απουσία της από το reunion του Χάρι Πότερ

Η συγγραφέας των βιβλίων Harry Potter J.K. Rowling μίλησε για πρώτη φορά για την «ηχηρή» απουσία της από το reunion των συντελεστών της σειράς ταινιών Χάρι Πότερ.

Προσκεκλημένη σε εκπομπή στο Virgin Radio το Σάββατο, η συγγραφέας παρουσίασε τη δική της εκδοχή για τους λόγους που δεν εμφανίστηκε στο επετειακό "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" 20ή που προβλήθηκε την 1η Ιανουαρίου από το HBO Max.

Ενώ στο reunion συμμετείχαν και συναντήθηκαν σχεδόν όλοι οι συντελεστές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στα φιλμ, η Rowling απουσίαζε και στο μοντάζ είχαν απλώς προστεθεί ελάχιστα, παλαιότερα στιγμιότυπα με την ίδια.

«Μου ζητήθηκε να συμμετάσχω και αποφάσισα ότι δεν ήθελα να το κάνω», υποστήριξε η Rowling μιλώντας στον ραδιοφωνικό παραγωγό Graham Norton. «Σκέφτηκα ότι αφορούσε περισσότερο τις ταινίες παρά τα βιβλία, και πολύ σωστά.».

«Κανείς δεν μου είπε να μην το [κάνω]... Μου ζητήθηκε να το κάνω και αποφάσισα να μην το κάνω», επέμεινε η Rowling, ενώ αναρίθμητοι είναι εκείνοι που ακόμα θεωρούν πως η συγγραφέας των δημοφιλέστατων βιβλίων αποκλείστηκε από την παραγωγή εξαιτίας των απόψεων που είχε εκφράσει στα social media για τα trans άτομα.

Η Ρόουλινγκ δέχτηκε σφοδρή κριτική τον Ιούνιο του 2020, όταν φάνηκε να υποστηρίζει τρανσφοβικές θέσεις σε μια σειρά από tweets. Αν και αρνήθηκε τις κατηγορίες, λίγες ημέρες αργότερα επανήλθε με ένα μακροσκελές δοκίμιο για το οποίο επικρίθηκε ακόμα πιο πολύ.

Η ίδια έγραψε τότε ότι αρνείται να «υποκύψει σε ένα κίνημα που πιστεύει ότι κάνει αποδεδειγμένη ζημιά, επιδιώκοντας να διαβρώσει τη "γυναίκα" ως πολιτική και βιολογική τάξη και προσφέροντας κάλυψη σε αρπακτικά όσο λίγοι πριν από αυτό».

Οι πρωταγωνιστές του Harry Potter Daniel Radcliffe, Emma Watson και Rupert Grint πήραν αποστάσεις από τις δηλώσεις της Rowling.

Ο 33χρονος Radcliffe έγραψε σε ένα δοκίμιο για το The Trevor Project ότι «οι διαφυλικές γυναίκες είναι γυναίκες» και «οποιαδήποτε δήλωση περί του αντιθέτου διαγράφει την ταυτότητα και την αξιοπρέπεια των trans ατόμων και είναι αντίθετη με όλες τις συμβουλές που έχουν δοθεί από επαγγελματικές ενώσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερη εξειδίκευση σε αυτό το θέμα από ό,τι εγώ ή η Jo».

«Σύμφωνα με το The Trevor Project, το 78% των διαφυλικών και non binary νέων ανέφεραν ότι έχουν γίνει αντικείμενο διακρίσεων λόγω της ταυτότητας φύλου τους», πρόσθεσε, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τα σχόλια της Rowling. «Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε τα trans και non binary άτομα, να μην ακυρώνουμε την ταυτότητά τους και να μην προκαλούμε περαιτέρω βλάβη».

Ο ηθοποιός Ralph Fiennes, ο οποίος υποδύθηκε τον Λόρδο Voldemort στη σειρά ταινιών, είχε δηλώσει στη βρετανική εφημερίδα The Telegraph τον Μάρτιο του 2021 ότι προσωπικά αισθάνεται πως το «επίπεδο μίσους» που στρέφεται κατά της Rowling είναι αδικαιολόγητο.

H 57χρονη Rowling μίλησε τώρα και για τη σχέση που διατηρεί πια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δέχτηκε απειλή θανάτου αφότου εξέφρασε την ανησυχία της για το περιστατικό με το μαχαίρωμα του Salman Rushdie.

«Προσπαθώ να συμπεριφέρομαι στο διαδίκτυο όπως θα ήθελα να συμπεριφέρονται οι άλλοι... Ποτέ δεν απείλησα κανέναν», είπε στον Graham κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. «Σίγουρα δεν θα ήθελα κανέναν να πάει στα σπίτια τους ή κάτι τέτοιο».

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι πολύ διασκεδαστικά και μου αρέσει η πτυχή της διαμάχης που θυμίζει παμπ. Αυτό μπορεί να είναι ένα διασκεδαστικό πράγμα», συνέχισε. «Έχω ένα είδος σχέσης αγάπης-μίσους με αυτά τώρα. Μπορώ ευχαρίστως να αφήσω να περάσουν μερικές μέρες χωρίς να μπω σε έναν [εικονικό] καβγά σε παμπ».