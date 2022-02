Η Jasmine Kennedie για την «στιγμή ευφορίας» που έκανe come out ως τρανς: «Ζήστε ελεύθερα» «Ακόμα δεν μπορώ να το δω χωρίς να κλάψω», λέει η drag performer του RuPaul's Drag Race για τη στιγμή που έκανε come out στην εθνική τηλεόραση

