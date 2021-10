Η Billie Eilish headliner στο φεστιβάλ Glastonbury 2022

Η Billie Eilish ανακοινώθηκε ως headliner για το φεστιβάλ Glastonbury του 2022.

Η ποπ σταρ μέσω Instagram είχε ήδη αφήσει υπονοούμενα, ποζάροντας με φούτερ Glastonbury και γράφοντας τη λεζάντα «2022».

Η διοργανώτρια του φεστιβάλ, Emily Eavis επιβεβαίωσε αργότερα την είδηση και είπε ότι η 20χρονη θα είναι «η νεότερη σόλο headliner στην ιστορία μας».

«Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος για να επιστρέψουμε και ανυπομονώ!» πρόσθεσε.

Η Eilish θα είναι επίσης η πρώτη γυναίκα headliner από το 2016, αν και η Taylor Swift είχε κλείσει να παίξει το 2020, πριν η πανδημία του κορωνοϊού αλλάξει τα σχέδια για το καλοκαιρινό φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ ακυρώθηκε επίσης φέτος, αν και οι διοργανωτές ετοίμασαν μια ψηφιακή εκδήλωση με καλλιτέχνες όπως οι Coldplay, Wolf Alice και Jorja Smith.



Η πρώτη εμφάνιση της Eilish στο Glastonbury ήταν το 2019, με τους κριτικούς να χαρακτηρίζουν την εμφάνισή της ως «θρίαμβο».

Ντυμένη με Stella McCartney, η τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί στην σκηνή με τους θαυμαστές της να τραγουδούν κάθε λέξη των τραγουδιών της όπως το Bad Guy, All The Good Girls Go To Hell και You Should See Me In A Crown.

Κατά τη διάρκεια του Ocean Eyes, κάθισε σταυροπόδι στη σκηνή και ζήτησε από τους θαυμαστές να δώσουν την προσοχή τους στο σόου.

Περίπου 40.000 παραβρισκόμενοι παρακολουθούσαν κάθε της κίνηση. Έκτοτε, η Eilish έχει κερδίσει πολλά βραβεία μεταξύ των οποίων και Grammy για το ντεμπούτο άλμπουμ της, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? και πρόσφατα κατέλαβε την κορυφή των charts με τη συνέχεια, Happier Than Ever.

Την περασμένη εβδομάδα, η σταρ βρέθηκε στο Λονδίνο για την πρεμιέρα της ταινίας του Τζέιμς Μποντ, No Time To Die, για την οποία έγραψε το τραγούδι των τίτλων.

Το φεστιβάλ κυκλοφόρησε επίσης την πρώτη του αφίσα για το 2022 με ένα μόνο όνομα.

Με πληροφορίες του NME/BBC