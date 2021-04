Ξενοδοχεία στη Χαβάη φιλοξενούν αδέσποτα που επισκέπτες θα «κερδίσουν» μια βραδιά μαζί τους

Ξενοδοχεία στη Χαβάη συνεργάστηκαν με τη Maui Humane Society για να φιλοξενήσουν αδέσποτους σκύλους για μια μοναδική διανυκτέρευση και κάποιοι επισκέπτες θα μπορούν να μείνουν μαζί τους.

Οι επισκέπτες που θα έχουν την ευκαιρία να μείνουν με τους σκύλους θα αναδειχθούν μέσα από την καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων «Wags to Riches» της Humane Society.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, τα πολυτελή θέρετρα που συμμετέχουν στο «Wags to Riches Slumber Party» είναι τα Four Seasons Resort Maui, Fairmont Kea Lani και Andaz Maui at Wailea Resort.

Οι επισκέπτες που θα συγκεντρώσουν τα περισσότερα χρήματα για τον διαγωνισμό θα προσκληθούν να περάσουν μια VIP νύχτα σε ένα από τα τρία ξενοδοχεία και θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επιλέξουν τον σκύλο με τον οποίο θέλουν να περάσουν τον χρόνο τους.

Άλλοι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν μια νύχτα στο καταφύγιο ζώων της Maui Humane Society.

«Μας αρέσει η ιδέα να πάρουμε έναν αδέσποτο σκύλο από καταφύγιο σε ένα πρωτοκλασάτο θέρετρο όπου θα τον κακομάθουν όλη νύχτα», σχολίασε ο Steve MacKinnon, CEO της Maui Humane Society.

«Εναλλακτικά, εκείνοι που θα μείνουν στο καταφύγιο με τους σκύλους και τις γάτες μας επίσης θα αντιμετωπιστούν ως επισκέπτες καθώς θα στρώσουμε κόκκινο χαλί με ανάλογη διακόσμηση», πρόσθεσε.