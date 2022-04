Χάρι Στάιλς: Η κατηγοριοποίηση της σεξουαλικότητας είναι μια «ξεπερασμένη» έννοια

Ο Χάρι Στάιλς ξεκαθαρίζει σε συνέντευξή του, γιατί πιστεύει ότι είναι τόσο σημαντικό «να μην χρειάζεται να βάζουμε σε κατηγορίες τα πάντα» όσον αφορά τη σεξουαλικότητα του καθενός.

Ο πρώην σταρ των One Direction έχει συχνά γίνει αντικείμενο σχολιασμού στα ταμπλόιντ σχετικά με την ταυτότητά του λόγω της υποστήριξής του στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, αλλά και για τις επιλογές στο τι φοράει. Πολλές φορές τα σχόλια αφορούν και τους στίχους τραγουδιών του.

«Κοιτάς πίσω, ειδικά τώρα υπάρχουν όλα τα ντοκιμαντέρ, όπως το ντοκιμαντέρ της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, και βλέπεις πώς κακοποιήθηκαν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο, από αυτό το σύστημα, ειδικά γυναίκες», λέει.

«Θυμάμαι άρθρα πριν από πέντε χρόνια και δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφτηκαν».

Ο 28χρονος μουσικός πρόσθεσε ότι αυτό τον έκανε να αμφισβητήσει την ιδέα της ιδιωτικής ζωής και τι πρέπει και τι δεν πρέπει να δημοσιοποιεί. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη σεξουαλικότητά του.

«Ήμουν πολύ ανοιχτός με τους φίλους μου, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία. Είναι δικό μου», είπε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Better Homes & Gardens.

«Το όλο θέμα για το προς τα πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε (ως κοινωνία)- και που θα πρέπει να είναι προς την αποδοχή όλων και στο να είμαστε πιο ανοιχτοί- είναι ότι δεν έχει σημασία, και ότι δεν θα πρέπει να χρειάζεται να κατηγοριοποιούμε τα πάντα, να μην χρειάζεται να διευκρινίσουμε σε ποια κουτάκια κάνουμε τσεκ».

Ο Στάιλς κυκλοφόρησε πρόσφατα το ολοκαίνουργιο single του, As It Was, πριν από το επερχόμενο άλμπουμ του, Harry’s House.

Το τραγούδι μέχρι στιγμής έχει περάσει τρεις εβδομάδες στην κορυφή του Official UK Singles Chart.

Το single έχει ήδη μπει στα ρεκόρ Γκίνες. Το τραγούδι του 28χρονου σταρ έγινε εκείνο με τα περισσότερα streams στο Spotify σε 24 ώρες, από άνδρα καλλιτέχνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες.

Το single ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια streams τις πρώτες 24 ώρες του στην πλατφόρμα. Το «As It Was», που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου, είναι επίσης πρώτο σε streams σε 34 χώρες.

Με πληροφορίες του bhg/GayTimes