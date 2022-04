Χαμένο χειρόγραφο με ποιήματα της Σαρλότ Μπροντέ πουλήθηκε έναντι $1,25 εκατ.

Περίπου δύο αιώνες πριν, μια 13χρονη δημιουργούσε ένα μικροσκοπικό βιβλιαράκι με ποιήματα, «δένοντάς» το με βελόνα και κλωστή.

Η τότε έφηβη δημιουργός ήταν η Σαρλότ Μπροντέ που αργότερα θα έγραφε τη Τζέην Έυρ και θα αναγνωριζόταν ως μία από τις πιο καταξιωμένες συγγραφείς της Γηραιάς Αλβιώνας.

Το χειρόγραφο αυτό, εδώ και χρόνια χαμένο, μόλις ανακαλύφθηκε μέσα σε ένα σχολικό βιβλίο του 19ου αιώνα και πουλήθηκε έναντι 1,25 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με το Barrons, η ταυτότητα τού μεγαλύτερου πλειοδότη και αγοραστή του πολύτιμου αντικειμένου δεν έχει γίνει γνωστή. Ωστόσο, όπως λένε οι γνωρίζοντες, η τύχη των αθέατων μέχρι σήμερα ποιημάτων εξαρτάται από τον νέο κάτοχο.

Το 15σέλιδο «Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself» περιέχει δέκα ποιήματα.

Όπως γράφει η Τζένιφερ Σίσλερ στους New York Times, η γραφή πάνω σε μεγέθους κάρτας χαρτί είναι τόσο μικροσκοπική «που είναι αδύνατο να διαβαστεί χωρίς μεγεθυντικό φακό».

Το περιεχόμενου του χειρόγραφου φωτίζει την προσωπικότητα της νεαρής συγγραφέως του. Στο πίσω μέρος του εξώφυλλου γράφει απολογητικά πως «τα ακόλουθα είναι απόπειρες ρίμας μιας κατώτερης φύσης, πρέπει να αναγνωριστεί, αλλά παρόλα αυτά είναι τα καλύτερά μου».



Τα βιβλία - μινιατούρες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις ζωές της συγγραφέως, του αδερφού της Μπράνγουελ και των αδερφών της Έμιλι και Αν. Απομονωμένα στη μικρή πόλη Haworth του Γιορκσάιρ, τα παιδιά είχαν δημιουργήσει έναν μεγάλο φανταστικό κόσμο.

Με πληροφορίες από Smithsonian