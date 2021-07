H Iggy Azalea ανακοίνωσε ότι αποσύρεται για μερικά χρόνια από τη μουσική

Μετά το επόμενο άλμπουμ της, η Iggy Azalea σκοπεύει να αποσυρθεί και να στρέψει τη δημιουργική της προσοχή σε άλλους τομείς.

Σε ένα μήνυμα προς τους θαυμαστές της, η καλλιτέχνιδα του "I Am the Stripclub" εξήγησε γιατί το «End of an Era», το επερχόμενο άλμπουμ της είναι «τόσο ξεχωριστό» αυτήν τη στιγμή στην καριέρα της.

«Το (End of a Era) είναι τόσο ξεχωριστό για μένα γιατί μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ μου τον επόμενο μήνα θα αποσυρθώ για μερικά χρόνια για να επικεντρωθώ σε άλλα δημιουργικά έργα και πράγματα», έγραψε η Azalea , προσθέτοντας ότι είναι ενθουσιασμένη που οι φανς της θα δουν διαφορετικές πλευρές της δημιουργικής της φύσης στο μέλλον.

«Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να στηρίζετε ό, τι δημιουργικά έργα κάνω», είπε απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.

Αργότερα, η τέσσερις φορές υποψήφια για Γκράμι, απαντώντας σε έναν από αυτούς είπε ότι έχει στα σκαριά «το πιο ωραίο project».

Το νέο άλμπουμ της, που αναμένεται τον Αύγουστο, θα είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ της Azalea και το πρώτο νέο full lenght από το In My Defense τον Ιούλιο του 2019.