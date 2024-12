«Φουρτούνα» στο BBC με σεξιστή, μισογύνη και εφαψία παρουσιαστή του Masterchef

Ο επί 17 χρόνια παρουσιαστής του βρετανικού Masterchef, Γκρεγκ Γουάλας, αντιμετωπίζει δεκάδες καταγγελίες ανάρμοστης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως από μία σειρά γυναικών.

O 60χρονος παρουσιαστής κατηγορείται ότι άγγιξε ανάρμοστα περισσότερες από μία γυναίκα, αλλά και ότι έκανε σεξουαλικά αστεία και ρατσιστικά σχόλια στα γυρίσματα εκπομπών του BBC εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Από την πλευρά του, ο Γουάλας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αποχωρεί από το Masterchef του BBC εν μέσω έρευνας στη συμπεριφορά του, ενώ οι δικηγόροι του χαρακτήρισαν «αναληθή» τον ισχυρισμό ότι ο πελάτης τους υπέπεσε σε συμπεριφορά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Σε ένα βίντεο που ανάρτησε στα social media την Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, ο Γουάλας δήλωσε ότι οι κατήγοροι του ήταν «γυναίκες της μεσαίας τάξης και μίας ορισμένης ηλικίας» και υποστήριξε ότι κανένα μέλος του προσωπικού στις άλλες εκπομπές του δεν είχε παραπονεθεί για τη συμπεριφορά του. Μερικά 24ωρα αργότερα, ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλιά του, προσθέτοντας ότι δεν ήταν στη «σωστή πνευματική κατάσταση» όταν τα έκανε.

Τις τελευταίες ημέρες, έχουν γνωστοποιηθεί πολλοί ισχυρισμοί για την προβληματική συμπεριφορά του βετεράνου τηλεοπτικού παρουσιαστή, τις οποίες ο Guardian συγκέντρωσε στο σύνολο τους και μπορείτε να τις δείτε παρακάτω.

Η Kirsty Wark και οι 13 κατήγοροι

Η τηλεοπτική παρουσιάστρια Kirsty Wark ήταν μία από τις πρώτες γυναίκες που κατηγόρησαν δημόσια τον Γουάλας για ανάρμοστη συμπεριφορά, λέγοντας στο BBC News την περασμένη εβδομάδα ότι εκείνος έλεγε «σεξουαλικά» αστεία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Celebrity MasterChef το 2011, στο οποίο η Wark ήταν μία από τους συμμετέχοντες.

Δήλωσε, επίσης. ότι αισθάνθηκε ότι τα σχόλια ήταν «πραγματικά, πραγματικά στο λάθος μέρος» και ότι έκαναν τους ανθρώπους να αισθάνονται «άβολα».

Η πρώην παρουσιάστρια του Newsnight είπε ότι τότε είχε θέσει το θέμα σε ένα στέλεχος της εταιρείας παραγωγής της εκπομπής, με εκείνον να απαντά ότι ο Γουάλας ήταν «σχεδόν σαν να πάσχει από κάποιο είδος ασθένειας» και πρόσθεσε ότι «αν η συμπεριφορά του γινόταν υπερβολικά κραυγαλέα, θα έχανε τη δουλειά του».

Η Kirsty Wark/Φωτογραφία: Getty Images

Όπως έγραψε το BBC News την περασμένη Πέμπτη, η Wark ήταν ένας από τους 13 ανθρώπους που έκαναν καταγγελίες για τον Γουάλας σε μία περίοδο 17 ετών. Οι ισχυρισμοί τους περιλάμβαναν τον Γουάλας να μιλάει ανοιχτά για τη σεξουαλική του ζωή, να βγάζει την μπλούζα του μπροστά σε μια εργαζόμενη λέγοντας ότι ήθελε να της κάνει «επίδειξη μόδας» και να λέει σε μια νεότερη συνάδελφό του ότι δε φορούσε εσώρουχο κάτω από το τζιν του.

Ισχυρισμοί που χρονολογούνται εδώ και 19 χρόνια

Πολλές από τις κατηγορίες εναντίον του Γουάλας αφορούν την τελευταία δεκαετία, στο απόγειο της τηλεοπτικής φήμης του, αλλά ορισμένες χρονολογούνται ακόμη και 19 χρόνια πίσω. Το BBC News ανέφερε ότι ένας εργαζόμενος στο MasterChef δήλωσε ότι ο Γουάλας συστηματικά έκανε σεξουαλικά σχόλια στο πλατό το 2005 και το 2006.

Μια πρώην διαγωνιζόμενη, η Δρ Κέιτ Τόμας, δήλωσε ότι παραπονέθηκε για τη μεταχείρισή της στην εκπομπή το 2008, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Σε ένα βίντεο στο TikTok, η Tomas ισχυρίστηκε ότι ο Γουάλας την παρενόχλησε σεξουαλικά και τον περιέγραψε ως «αηδιαστικό και αποκρουστικό».

Επίσης, χαρακτήρισε τον Γουάλας «ρατσιστικό σκουπίδι», αφού αποκάλυψε ότι ο παρουσιαστής μιμήθηκε κοροϊδευτικά την ινδική προφορά της Αγγλικής γλώσσας μπροστά σε έναν εργαζόμενο Ινδικής καταγωγής.

Η καταγγελία της Kirstie Allsopp

Η παρουσιάστρια Kirstie Allsopp έγινε το τελευταίο πρόσωπο που κατηγόρησε τον Γουάλας για ανάρμοστα σχόλια, όταν είπε ότι εκείνος άρχισε να κάνει αναφορές σε σεξουαλικές πράξεις λίγο αφότου τη γνώρισε.

«Μία ώρα είχε περάσει από την πρώτη συνάντησή μου με τον Gregg Walllace και άρχισε να μου λέει για μια σεξουαλική πράξη που απολάμβαναν αυτός και η τότε σύντροφός του ''κάθε πρωί''. Μήπως του άρεσε το πόσο αμήχανα αισθανόμουν; Ήταν εντελώς αντιεπαγγελματικό», έγραψε στο X, προσθέτοντας και ένα hashtag με το οποίο λέει ότι ανήκει στις «μεσήλικες γυναίκες ορισμένης ηλικίας».

Η Allsopp δήλωσε ότι ο Γουάλας έκανε τα σχόλια στο λεγόμενο «green room» και όχι μπροστά στην κάμερα. Επίσης, εξήγησε γιατί η ίδια και πολλές άλλες γυναίκες σιωπούν όταν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές.

«Γιατί δεν λες τίποτα; Επειδή νιώθεις, χωρίς συγκεκριμένη σειρά, αμήχανη, πουριτανή και σοκαρισμένη, περιμένοντας έναν άνδρα συνάδελφο να επέμβει, μη θέλοντας να ''ταράξεις τα νερά'', σκεπτόμενη ότι είναι καλύτερα να συνεχίσεις τη μέρα σου, υποθέτοντας ότι άκουσες λάθος ή απλά δεν καταλαβαίνεις το αστείο».

Ο Γουάλας θώπευσε τους γλουτούς μίας γυναίκας το 2012

Αρκετές γυναίκες ισχυρίζονται ότι μετέφεραν τις ανησυχίες τους για τον Γουάλας στους προϊστάμενους τους, οι οποίοι όμως του επέτρεψαν να παραμείνει «στον αέρα». Η ηθοποιός και συγγραφέας Emma Kennedy δήλωσε ότι παραπονέθηκε για τον παρουσιαστή στο προσωπικό παραγωγής το 2012, όταν εκείνος φέρεται να θώπευσε τους γλουτούς μίας άλλης γυναίκας.

Η Kennedy, νικήτρια της έβδομης σεζόν του Celebrity MasterChef, δήλωσε: «Διαμαρτυρήθηκα για τη συμπεριφορά που είδα στο MasterChef το 2012. Το ήξεραν τότε. Το ήξεραν πριν από τότε και το ήξεραν από τότε», αποκάλυψε και στη συνέχεια περιέγραψε το συγκεκριμένο περιστατικό.

«Ο φωτογράφος είχε μια νεαρή βοηθό και εκείνη έσκυψε και μπροστά μου. Ο Γκρεγκ πήγε και έκανε ένα επιφώνημα, με τα χέρια του πάνω στους γλουτούς της. Νομίζω ότι την άγγιξε, γιατί εκείνη αντέδρασε, αν και δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος ότι την άγγιξε», είπε.

«Νόμιζε ότι ήταν αστείο. Δεν ήταν η πράξη ενός σεξουαλικού αρπακτικού, ήταν η πράξη κάποιου που απλά δεν καταλαβαίνει ότι αυτά τα πράγματα είναι ανάρμοστα», συμπλήρωσε.

Η Kennedy είπε ότι αργότερα μίλησε με ένα μέλος της ομάδας δημοσίων σχέσεων του MasterChef και ότι το θέμα που κυριαρχούσε σε όλες τις συζητήσεις ήταν το «πότε θα έρθει στο φως το πρόβλημα με τον Γουάλας».

Ο παρουσιαστής θώπευσε πάλι γλουτούς άλλης γυναίκας το 2015

Μία γυναίκα που εργάστηκε στην εκπομπή του BBC Eat for Less το 2015, η ταυτότητα της οποίας δεν αποκαλύφθηκε από το σχετικό άρθρο του BBC, περιέγραψε ένα περιστατικό στο οποίο ο Γούλας «την άγγιξε ανάρμοστα», όπως λέει, όταν έκαναν γυρίσματα σε ένα σούπερ μάρκετ.

«Με προσπέρασε στο ταμείο και άγγιξε τους γλουτούς μου με τη μέση και το πέος του και γέλασε και είπε ''ωωω σου άρεσε αυτό, έτσι δεν είναι;''» δήλωσε η γυναίκα.

«Ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, άλλοι άνθρωποι θα έλεγαν ''συγγνώμη, μπορώ να περάσω;'', κάτι που δεν θα ήταν πρόβλημα», είπε η γυναίκα, η οποία τότε ένιωθε ότι «έπρεπε να συνεχίσει τη δουλειά της». Όπως αποκάλυψε, μίλησε για την εμπειρία της σε έναν υψηλόβαθμο συνάδελφο, αλλά τίποτα δεν έγινε.

«Αλλά δεν ήμουν εντάξει γι' αυτό. Όταν τελείωσα το γύρισμα, ένιωσα ότι ήταν γλοιώδες, αηδιαστικό. Απλά δεν χρειαζόταν να αγγίξει το σώμα μου, με έκανε να νιώθω άβολα».

Ο Guardian επικοινώνησε με ένα κοντινό πρόσωπο της γυναίκας, η οποία επιβεβαίωσε ότι γνώριζε για το περιστατικό. Η εταιρεία παραγωγής Banijay UK λέει ότι δεν έχει στην κατοχή της καμία καταγραφή ότι το περιστατικό αυτό έχει αναφερθεί στην RDF Television, την εταιρεία παραγωγής του Eat Well For Less.

Ο Γουάλας έδειξε το πέος του σε μία γυναίκα ως «επίδειξη ισχύος»

Μία άλλη γυναίκα η οποία αναφέρεται ως Άννα, αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό της όνομα, εργαζόταν στο MasterChef το 2015.

Όπως είπε, κλήθηκε στο καμαρίνι του Γουάλας για να φτιάξει το παπιγιόν του. Όταν άρχισε να στερεώνει το παπιγιόν του, η Άννα λέει ότι παρατήρησε ότι το παντελόνι του ήταν «μερικώς κατεβασμένο». Δεν είδε πώς συνέβη αυτό.

«Οι ηβικές του τρίχες ήταν εμφανείς, όπου μπορούσες να δεις το πάνω μέρος του πέους του και δεν φορούσε εσώρουχο». Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο Γουάλας δεν της ζήτησε συγγνώμη, αλλά την «κοίταζε επίμονα» με έναν τρόπο σαν «να ήταν μία επίδειξη ισχύος».

Εκείνη υποστηρίζει ότι βγήκε από το δωμάτιο μετά από μερικά δευτερόλεπτα και κατήγγειλε αμέσως το περιστατικό στους συναδέλφους της στην παραγωγή, οι οποίοι το κλιμάκωσαν. Έπειτα, η εταιρεία παραγωγής Shine της έδωσε την επιλογή να προχωρήσει την υπόθεση περαιτέρω, αλλά εκείνη δεν το έκανε, φοβούμενη για τις συνέπειες που αυτό θα είχε στην επαγγελματική σταδιοδρομία της.

«Δεν ήθελα να φανεί ότι κάνω φασαρία, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου. Κοιτάζοντας πίσω, εύχομαι να είχα πει κάτι περισσότερο τότε», δήλωσε.

Η Banijay, μητρική εταιρεία της Shine, λέει ότι οι ανώτεροι παραγωγοί μίλησαν εκτενώς με την Άννα, διαπιστώνοντας ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ότι η ίδια η Άννα είπε κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης ότι δεν αισθάνθηκε «απειλή» σε κανένα σημείο.

Παρουσιάστρια του BBC είχε καταγγείλει τον Γουάλας το 2017

Η εφημερίδα Sunday Times ανέφερε ότι το 2017 ένα στέλεχος του BBC είπε στον Γουάλας ότι η συμπεριφορά του ήταν «απαράδεκτη και δεν μπορεί να συνεχιστεί», μετά από καταγγελίες που έγιναν από την παρουσιαστή Aasmah Mir, ο οποίος συμμετείχε στον 12ο κύκλο του Celebrity MasterChef.

H Kirstie Allsopp/Φωτογραφία: Getty Images

Τότε, η Mir είχε γράψει σε ένα e-mail, που διαβιβάστηκε σε μία υπεύθυνη του BBC τον Νοέμβριο του 2017, «Εάν συμβεί κάτι στο μέλλον, δεν θέλω να αισθάνομαι ένοχη όταν ο κόσμος θα λέει ''γιατί δεν ειπώθηκε τίποτα νωρίτερα;''».

Προειδοποίηση στον Γουάλας το 2018

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Γουάλας έλαβε προειδοποίηση από τους ανωτέρους του στο BBC αφότου έγινε καταγγελία για τη συμπεριφορά του όταν παρουσίαζε το τηλεπαιχνίδι Impossible Celebrities. Τότε, δύο γυναίκες είχαν διαμαρτυρηθεί στο BBC News ότι ο Γουάλας έκανε το προσωπικό να αισθάνεται άβολα μιλώντας για τη σεξουαλική του ζωή και κάνοντας «αηδιαστικά» σεξουαλικά αστεία.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε επίσημη έρευνα του τμήματος HR, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «πολλές πτυχές της συμπεριφοράς [του Γουάλας] ήταν τόσο απαράδεκτες, όσο και αντιεπαγγελματικές».

Σε ένα άλλο έγγραφο, ένα στέλεχος του BBC έγραψε ότι πραγματοποίησε 90λεπτη συνάντηση με τον Γουάλας για να καταστήσει σαφές «πόσο σοβαρά λαμβάνει το BBC αυτό το θέμα». Διαβεβαίωσε επίσης τους εργαζόμενους ότι θα ληφθούν μέτρα «για να αποτραπεί κάποιο παρόμοιο συμβάν και να προστατευθούν άλλοι στο μέλλον». Αλλά προφανώς, έκτοτε προέκυψαν και άλλα περιστατικά.

Πολλές γυναίκες είχαν καταγγείλει τον Γουάλας το 2022

Μία επιστολή που περιείχε αρκετές καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Γουάλας εστάλη στο BBC το 2022, αλλά όπως αποκάλυψε ο Observer, δεν ξεκίνησε κάποια έρευνα ως αποτέλεσμα.

Η επιστολή περιέγραφε ένα «μοτίβο συμπεριφοράς» από τον παρουσιαστή του MasterChef που «ξεκάθαρα δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα σεξουαλικής παρενόχλησης και εκφοβισμού που απαγορεύουν τις ανεπιθύμητες σεξουαλικές προσεγγίσεις και τα σεξουαλικά υπονοούμενα».

Η Dawn Elrick, η σκηνοθέτης και παραγωγός που έστειλε την επιστολή του 2022 εκ μέρους άλλων γυναικών που είχαν επικοινωνήσει μαζί της, αποκάλυψε ότι το BBC ζήτησε από κάθε άτομο να κάνει τη δική του άμεση καταγγελία στην εταιρεία.

Η Elrick δήλωσε ότι αμέσως μετά την αποστολή της επιστολής, υπέβαλε επίσης τους ισχυρισμούς της στο BBC μέσω της Navex Global, μιας εξωτερικής υπηρεσίας καταγγελιών, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

H 46χρονη δήλωσε, επίσης, ότι η απραξία του BBC δείχνει ότι «δεν υπάρχει κανένα ικανοποιητικό μέσο αναφοράς της σεξουαλικής παρενόχλησης και του εκφοβισμού εντός της τηλεοπτικής βιομηχανίας».

Ισχυρισμοί από εργαζόμενους σε άλλες εκπομπές

Εκτός από τους συντελεστές των παραγωγών MasterChef, Celebrity MasterChef και το Impossible Celebrities, ο Γουάλας κατηγορείται και από γυναίκες που εργάστηκαν στις εκπομπές Gregg Wallace's Big Weekends και Eat Well for Less, οι οποίες καταγγέλλουν ότι συμπεριφερόταν ανάρμοστα τακτικά και έκανε «εξαιρετικά ακατάλληλα» σχόλια σχετικά με το σεξ.

Μια ομοφυλόφιλη γυναίκα είπε ότι ο Γουάλας έκανε συνεχώς «λεσβιακά αστεία» και ότι «γοητεύτηκε» από τις σχέσεις της με γυναίκες και ήθελε να μάθει λεπτομέρειες της προσωπικής της ζωή, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του προγράμματος Big Weekends, το 2019.

Μια άλλη γυναίκα δήλωσε στο BBC News ότι ενώ εργαζόταν σε πρόγραμμα του Channel 5 την ίδια περίοδο, οι συζητήσεις του Γουάλας περιστρέφονταν συχνά γύρω από το σεξ, συμπεριλαμβανομένου του ξυλοδαρμού και της κυριαρχίας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης.

Πέρυσι, ο Γουάλας αποχώρησε από την εκπομπή Inside the Factory, αφού το προσωπικό ενός εργοστασίου της Nestlé στο Γιορκ παραπονέθηκε ότι ο 60χρονος έκανε ανάρμοστα σχόλια για το βάρος των γυναικών υπαλλήλων.

Ο Γουάλας απαντά

Οι δικηγόροι του Γουάλας τονίζουν πως ο ισχυρισμός ότι ο πελάτης τους έδειξε συμπεριφορά σεξουαλικής παρενόχλησης είναι «εντελώς αναληθής».

Ο ίδιος έβαλε στο στόχαστρο τους κατηγόρους του σε ένα βίντεο στο Instagram την Κυριακή, λέγοντας: «Κάνω το MasterChef εδώ και 20 χρόνια και νομίζω ότι σε αυτό το διάστημα έχω συνεργαστεί με περισσότερους από 4.000 διαγωνιζόμενους όλων των διαφορετικών ηλικιών, όλων των διαφορετικών καταβολών, όλων των κοινωνικών στρωμάτων», είπε ο Γουάλας στους πάνω από 200.000 ακολούθους του, προτού συνεχίσει.

«Tώρα, διαβάζω στην εφημερίδα, υπήρξαν 13 καταγγελίες σε αυτό το διάστημα. Στην εφημερίδα, βλέπω ότι τα παράπονα προέρχονται από μερικές γυναίκες της μεσαίας τάξης μιας ορισμένης ηλικίας, μόνο από το Celebrity MasterChef. Αυτό δεν είναι σωστό. Σε 20 χρόνια, σε 20 χρόνια τηλεόρασης, μπορείτε να φανταστείτε πόσες γυναίκες, γυναίκες διαγωνιζόμενες στο MasterChef, έχουν κάνει σεξουαλικά σχόλια ή σεξουαλικά υπονοούμενα; Μπορείτε να το φανταστείτε;»

Έπειτα, ο Γουάλας ισχυρίστηκε ότι «απολύτως καμία» γυναίκα από το προσωπικό των άλλων εκπομπών του δεν είχε παραπονεθεί γι' αυτόν.

Οι εταιρείες παραγωγής απαντούν

Στον απόηχο των κατηγοριών, η εταιρεία παραγωγής του MasterChef, Banijay UK, ξεκίνησε έρευνα για τη συμπεριφορά του Γουάλας και δήλωσε ότι ο 60χρονος «δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

«Όσο αυτή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Γκρεγκ Γουάλας θα αποχωρήσει από το ρόλο του στο MasterChef και δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το καθήκον φροντίδας της Banijay UK προς το προσωπικό αποτελεί πάντα προτεραιότητα και οι προσδοκίες μας σχετικά με τη συμπεριφορά γίνονται σαφείς τόσο στους ηθοποιούς όσο και στο προσωπικό σε όλες τις παραγωγές, ενώ προσφέρονται πολλαπλοί τρόποι κατάθεσης καταγγελιών, μεταξύ άλλων και ανώνυμα».

Με πληροφορίες από Guardian, BBC