Εργασία συγγραφέα για τη λογοκλοπή, αποσύρθηκε λόγω λογοκλοπής

Εργασία συγγραφέα για το γιατί έκανε λογοκλοπή σε ένα έργο της αποσύρθηκε αφού οι επιμελητές ανακάλυψαν ότι είχε κάνει και σε αυτό λογοκλοπή.

Η εργασία της Jumi Bello,«I Plagiarized Parts of My Debut Novel- Here's Why» (Έκανα λογοκλοπή σε μέρη της πρώτης μου νουβέλας- Και αυτός είναι ο λόγος) εμφανίστηκε για λίγο στο σάιτ του Literary Hub. Η παρθενική συγγραφική νουβέλα της Bello, «The Leaving» είχε προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο, αλλά ακυρώθηκε τον Φεβρουάριο από την Riverhead Books.

«Νωρίτερα σήμερα το πρωί η Lit Hub δημοσίευσε μια πολύ προσωπική εργασία της Jumi Bello σχετικά με την εμπειρία της στην συγγραφή της πρώτης της νουβέλας, τη μάχη της με την ψυχική υγεία, την πίεση που αισθάνεται μία νέα συγγραφέας και την λογοκλοπή που έκανε. Λόγω ασυνεπειών στην ιστορία και ένα ακόμη επεισόδιο λογοκλοπής στο δημοσιευμένο κομμάτι, αποφασίσαμε να αποσύρουμε το έργο της» ανέφερε ο οίκος.

Ο εκδότης του Lit Hub Jonny Diamond είπε την Δευτέρα ότι το υλικό που έχει κλαπεί αφορούσε σε κομμάτια για την ιστορία της λογοκλοπής. Αρκετοί σχολιαστές στα social media εντόπισαν ομοιότητες ανάμεσα στην εργασία της Bello και σε άλλες πηγές. Η συγγραφέας δεν σχολίασε σχετικά.

Στην εργασία της, η Bello γράφει για την αποφασιστικότητά της να τελειώσει το βιβλίο της, για μία Μαύρη γυναίκα που μένει έγκυος. Θυμάται ότι ήθελε να προσθέσει «ρεαλιστικές περιγραφές» από την εγκυμοσύνη, εμπειρία που δεν είχε η ίδια και έτσι αναζήτησε υλικό από άλλες πηγές.

«Είπα στον εαυτό μου ότι απλά δανείζομαι και αλλάζω την γλώσσα. Είπα στον εαυτό μου ότι θα ξαναγράψω αυτά τα κομμάτια αργότερα κατά την επιμέλεια του βιβλίου. Θα κάνω αυτή την ιστορία ξανά δικιά μου» έγραψε.

«Θα έλεγα τα πάντα στον εαυτό μου σε αυτή τη φάση. Πήγαινα για ύπνο στις 8 μ.μ λόγω της έντασης και ξυπνούσα τα μεσάνυχτα. Έμενα ξάγρυπνη όλη τη νύχτα γράφοντας για αυτές τις ημέρες. Απλά θέλω να το ξεπεράσω να μπορώ να κοιμηθώ ξανά. Αναπολώντας εκείνες τις στιγμές, αγνόησα το ένστικτό μου Αγνόησα τη φωνή μέσα μου που μου έλεγε ότι αυτό ήταν τόσο λάθος».

Με πληροφορίες του Guardian