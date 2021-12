Έρευνα: Σοβαρό πρόβλημα η χειραγώγηση των ποδοσφαιρικών αγώνων στη ΝΑ Ευρώπη

Δύο χρόνια διήρκεσε το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «SEE Countries for the Integrity of football clubs (Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την ακεραιότητα των ποδοσφαιρικών συλλόγων)» που έχει ως στόχο την καταπολέμηση φαινομένων διαπλοκής και διαφθοράς στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Το έργο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε αυτή συμμετείχαν 290 προπονητές, αθλητές και μάνατζερ, από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκτιμούν ότι το ζήτημα της χειραγώγησης των αγώνων είναι πολύ σοβαρό είτε αυτό αφορά το ερασιτεχνικό είτε το επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, ανέφεραν ότι σε επαγγελματικό επίπεδο σημαντικότερο πρόβλημα αποτελεί η χειραγώγηση αγώνα με σκοπό το οικονομικό κέρδος από το στοίχημα.

«Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος θα μας βοηθήσουν να εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες και ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές σε κρίσιμα θέματα, όπως η ηθική και η ακεραιότητα στον αθλητισμό. Στόχος μας είναι να τους αποτρέψουμε από γνωστές παθογένειες του χώρου, όπως η χρήση ουσιών ντόπινγκ και η χειραγώγηση αγώνων. Ταυτόχρονα, θα τους παρέχουμε ενδυνάμωση ώστε να αναφέρουν τα περιστατικά διαφθοράς με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι», δήλωσε ο συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος, Αν. Καθηγητής του Τμήματος ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ, Βασίλειος Μπαρκούκης.

Εταίροι του προγράμματος είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, η Εθνική Ακαδημία Αθλητισμού Vasil Levski στη Σόφια της Βουλγαρίας, και τέσσερις μη πανεπιστημιακοί φορείς: το Play Fair Code στη Βιέννη της Αυστρίας, ο Κώδικας Ευ Αγωνίζεσθαι στην Αθήνα, το Ινστιτούτο Διεθνών Στρατηγικών Σχέσεων στο Παρίσι της Γαλλίας και η Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρουν οι εταίροι του προγράμματος, το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα αθλήματα που κατηγορείται συχνά για διαπλοκή και διαφθορά. Μάλιστα, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τέτοιου είδους περιστατικά απασχολούν τον Τύπο ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό που τονίζουν είναι ότι οι δράσεις για να καταπολεμηθεί το φαινόμενο είναι λίγες, με περιορισμένες να είναι οι δράσεις από μεριάς εκπαίδευσης των αθλητών, προπονητών και παραγόντων.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την ακεραιότητα και την ηθική στον αθλητισμό, τη χειραγώγηση αγώνων, τη χρήση ουσιών και την αναφορά παρατυπιών. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί αξιοποιηθεί από προπονητές, αθλητές και μάνατζερ του ποδοσφαίρου, αλλά και συλλόγους ερασιτεχνικού και επαγγελματικού επιπέδου, καθώς και από τις τοπικές ποδοσφαιρικές ενώσεις και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ενημερώσουν τα μέλη τους.